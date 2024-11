„Love Island VIP“ 2024: Wer ist raus? Diese Kandidatin musste am 21. November gehen

„Love Island VIP“ läuft derzeit auf RTL2. Bekannte Reality-TV-Stars suchen im Rahmen der Datingshow nach der großen Liebe. Die Spielregeln sind schnell erklärt, genau genommen gibt es nämlich nur eine: Wer kein Couple hat, muss früher oder später gehen. Immer wieder stoßen außerdem neue Kandidatinnen und Kandidaten zur Gruppe dazu - die sogenannten „Granaten“ sorgen mit ihrer Ankunft nicht selten dafür, dass die Karten komplett neu gemischt werden.

Die Moderation von „Love Island VIP“ übernimmt Sylvie Meis, dem Gewinner-Couple winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Gemäß der Sendetermine von „Love Island VIP“ 2024 lief am 21. November bereits Folge 5 des Kuppelformats im TV. Diesmal stand für die Kandidaten von „Love Island VIP“ wieder die berühmt-berüchtigte Paarungszeremonie auf dem Programm. Wenig überraschend musste die Person, die dabei leer ausging, die Show verlassen.

Sie möchten mehr zu Folge 5 von „Love Island VIP“ 2024 wissen? Wer ist raus? Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind weiterhin auf Liebessuche? Sind neue Granaten eingezogen? Hier in diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zur aktuellen Folge.

"Love Island VIP" gestern: Wer ist rausgeflogen am 21. November 2024?

In Folge 5, die gestern am 21. November 2024 auf RTL2 lief, stand für die Islander bereits die dritte Paarungszeremonie an. Wie üblich durften zuerst die neuen Granaten ihr Couple wählen - in diesem Fall waren das Sophie Imelmann, Alicia Costa Pinheiro und Patrick Fabian. Alle drei waren bereits in der vorherigen Episode zum Cast dazugestoßen.

Aufgrund des Überschusses an weiblichen Kandidatinnen waren anschließend die Männer mit Wählen an der Reihe. Am Ende hatte Kymani Yade die Qual der Wahl zwischen Aurelia Lamprecht und Viktoria Miller. Weil er in Ersterer das größere Potenzial sah, entschied er sich für sie - Viktoria stand somit als Einzige ohne Couple da und musste die Show folgerichtig verlassen. Mitkandidat Danilo Cristilli traf ihr Auszug besonders hart, da er sich bis dato sehr gut mit der 22-Jährigen verstanden hatte. In Gestalt von Wilson Coenen landete in Folge 5 außerdem eine neue Granate in der Villa.

"Love Island VIP" 2024: Wer ist raus?

Insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten wurden für die erste Staffel von „Love Island VIP“ angekündigt. Wie eingangs bereits erwähnt, befinden sich aber nicht alle VIPs gleichzeitig in der Liebes-Villa. Während einige Kandidaten erst zu einem späteren Zeitpunkt einziehen, mussten andere inzwischen schon wieder ihre Koffer packen. Diese Reality-Stars sind nach Folge 5 von „Love Island VIP“ nicht mehr dabei:

Jill Lange (raus in Folge 2)

Marcellino Kremers (raus in Folge 3)

Tracy Candela (raus in Folge 4)

Viktoria Miller (raus in Folge 5)

Welche Kandidaten sind bei "Love Island VIP" 2024 weiter dabei?

Folgende Reality-TV-Sternchen sind nach Folge 5 weiterhin bei „Love Island VIP“ 2024 zu sehen:

Alicia Costa Pinheiro (ab Folge 4)

Aurelia Lamprecht (ab Folge 2)

Chiara Fröhlich

Danilo Cristilli

Gigi Birofio

Kymani Yade

Leandro Fünfsinn (ab Folge 3)

Melissa Damilia

Patrick Fabian (ab Folge 4)

Sophie Imelmann (ab Folge 4)

Yasin Mohamed

Yeliz Koc

Wilson Coenen (ab Folge 5)

"Love Island VIP" 2024: Folge 5 von Staffel 1 als Wiederholung sehen

Im Free-TV wird Episode 5 kein weiteres Mal ausgestrahlt. Allerdings bietet Ihnen die RTL Group eine alternative Möglichkeit, um die bereits ausgestrahlten Folgen erneut anzusehen. Diese stehen nämlich auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Grundsätzlich kann Folge 5 dort eine Woche lang kostenlos gestreamt werden. Wer sie zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchte, muss jedoch mindestens das kostenpflichtige Basic-Paket abonnieren. Letzteres ist aktuell für 5,99 Euro im Monat zu haben.

Wann läuft die nächste Folge 6 von "Love Island VIP" 2024?

Folge 6 von „Love Island VIP“ läuft am Donnerstag, dem 28. November 2024, ab 20.15 Uhr im Programm von RTL2. Auf der Streaming-Plattform RTL+ ist die Episode bereits jetzt abrufbar - allerdings nur für Diejenigen, die über ein kostenpflichtiges Paket von RTL+ verfügen.