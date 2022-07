Lufthansa streicht am Mittwoch fast alle Flüge in München und Frankfurt

Die Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Streik aufgerufen. Am Flughafen München hat die Airline als Reaktion fast alle Flüge gestrichen.

Die Situation an den deutschen Flughäfen ist derzeit oftmals unübersichtlich bis chaotisch. Am Mittwoch könnte das Chaos nun einen Höhepunkt erreichen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieser gilt für alle Standorte der größten deutschen Airline in Deutschland. Bayerns zweitgrößter Flughafen in Nürnberg ist nicht betroffen, da die Lufthansa ihre eigene Station dort schon vor einigen Jahren aufgegeben hat. Anders verhält es sich mit dem Flughafen München. Ein Überblick, was auf Reisende in der bayerischen Landeshauptstadt zukommen wird.

Lufthansa-Streik in München am Mittwoch: Lufthansa streicht fast alle Flüge

Am Mittwoch den 27. Juli sind insgesamt rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals an deutschen Flughäfen zu Warnstreiks aufgerufen. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Logistikerinnen und Logistiker sowie Technikerinnen und Techniker. Sie führen Dienstleistungen aus, ohne die Flugzeuge der Lufthansa nicht abheben können – was die Tragweite des Streiks schnell beschreibt.

Die Streiks beginnen am Mittwoch um 3.45 Uhr morgens und Enden am Donnerstag in der Früh um 6.00 Uhr. Diese Zeiten gelten auch für den Flughafen München. An diesem findet am Mittwoch um 11.00 Uhr eine Kundgebung der Streikenden statt. In München wird ein Großteil des Bodenpersonals der Lufthansa betroffen sein. Daher hat die Lufthansa nun fast das komplette Mittwochs-Flugprogramm für das Drehkreuz in München gestrichen. Das teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Welche und ob überhaupt Maschinen in der bayerischen Landeshauptstadt abheben, ließ die Lufthansa offen. Klar ist: Auch in Frankfurt wird fast keine Maschine der Kranich-Airline abheben.

Warnstreik: Verdi im Tarifstreit mit der Lufthansa

Mit dem Streik will die Verdi Druck auf die größte deutsche Airline ausüben. Da an den deutschen Flughäfen Hauptreisezeit ist, sollte dieser auch enorm hoch sein. Die Gewerkschaft begründet den Warnstreik zu diesem prekären Zeitpunkt mit einer äußerst problematischen Situation für die Beschäftigten. Mit der Ankündigung des Warnstreiks warnt Verdi Reisende vor, dass diese sich auf Flugausfälle und Verzögerungen einstellen können.

Verdi fordert für das Bodenpersonal eine Gehaltserhöhung von 9,5 Prozent. Sie will sich offenbar mindestens mit einer monatlichen Erhöhung von 350 Euro zufriedengeben. Dann würde der Stundenlohn mindestens 13 Euro betragen und es wäre ein Abstand zum Mindestlohn in Deutschland geschaffen, der im Oktober auf 12 Euro steigt.

Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Lufthansa noch ohne Erfolg

Bei den Verhandlungen rund um die 20.000 Beschäftigten hatte die Lufthansa am 13. Juli ein Angebot vorgelegt. Dieses wurde von der Verdi allerdings abgelehnt, nachdem die Arbeitnehmer es als unzureichend kritisiert hatten. "Nach über zwei Jahren Pandemie und einem chaotischen Wiederanlauf des Luftverkehrs werden die (...) Beschäftigten mit Ihrem Warnstreik deutlich machen, dass der Erfolg der Lufthansa maßgeblich von der Belegschaft abhängt", kommentierte Dennis Dacke von der Gewerkschaft die Situation: "Lufthansa will für Ihre Kunden eine Premium-Airline sein, bei den Gehältern aber ein Billigflieger werden. Das ist ungerecht. Das lassen sich die Beschäftigten nicht gefallen."

Die Lufthansa hatte in den letzten Wochen immer wieder zahlreiche Flüge streichen müssen, da beim Bodenpersonal erheblicher Personalmangel herrscht. Nach der schweren Zeit in der Corona-Pandemie sind viele ehemalige Beschäftigte der Airline nicht mehr zurückgekehrt. Die Flugstreichungen hatten auch immer wieder den Flughafen München betroffen. So wurden jüngst rund 2.000 Lufthansa-Flüge von München und Frankfurt aus dem System genommen. In Bayern findet am Freitag der letzte Schultag statt. Ab dann könnte es am Münchner Flughafen zu noch größeren Verzögerungen kommen.