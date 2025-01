Lyriden 2025: Diese Sternschnuppen im April sollten Sie nicht verpassen

Im April steigen die Temperaturen allmählich, sodass die nächtlichen Ausflüge zur Sternschnuppenbeobachtung nicht mehr ganz so kalt sind wie in den Wintermonaten. Umso besser, dass im April einer der aktivsten Meteorschauer des Jahres stattfindet. Hier erfahren Sie mehr zu den Lyriden.

Lyriden 2025: Termin und Höhepunkt der Sternschnuppen im April

Die Lyriden gehören zu den wenigen Meteorschauern, die im Frühling stattfinden. Sie zählen laut dem Royal Museum Greenwich zu den ältesten dokumentierten Sternschnuppenschwärmen – ihre Beobachtung reicht mehr als 2700 Jahre zurück. Erste Aufzeichnungen der Lyriden stammen nämlich aus dem Jahr 687 v. Chr. Sie entstehen durch die Trümmer des Kometen C/1861 (Thatcher).

Die Lyriden sind jedes Jahr zwischen dem 14. und 30. April aktiv. Durchschnittlich sind 15 bis 20 Meteore pro Stunde sichtbar. In seltenen Fällen können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde auftreten, was laut der International Meteor Organisation für 2025 aber nicht erwartet wird. Der Mond ist zum Höhepunkt am 22. April abnehmend und stört die Beobachtung deshalb kaum. Beobachtungsbeginn ist etwa 22:30 Uhr. Hier der Überblick:

Höhepunk t: 21. bis 22. April

Radiant : Sternbild Leier (Lyra)

Sternschnuppen pro Stunde : 18

Mond etwa 40 Prozent beleuchtet - er geht aber erst nach drei Uhr nachts auf

Im Vergleich zu anderen Meteorströmen haben sie eine mittlere Geschwindigkeit (ca. 49 km/s)

Sternschnuppen im April 2025: So können Sie die Lyriden am besten beobachten

Ein dunkler Ort mit möglichst wenig Lichtverschmutzung und freiem Blick auf den Himmel ist ideal, um Sternschnuppen zu beobachten. Eine spezielle Ausrüstung ist nicht nötig, doch da die Nächte im April in Deutschland oft kühl sind, empfiehlt sich ein Schlafsack oder warme Kleidung. Geduld ist dabei entscheidend: Die Augen benötigen laut Spektrum der Wissenschaft bis zu 45 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Zudem sind im Schnitt nur etwa 18 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar, sodass es etwas dauern kann, bis die ersten Meteore erscheinen. Auch eine freie Sicht, ungestört von Bäumen oder Gebäuden, verbessert die Beobachtungsbedingungen.

Wie die Astronomie-App Starwalk berichtet, beginnt das Beobachtungsfenster, wenn der Radiant am Himmel am höchsten ist. Die Lyriden im April erscheinen im Sternbild Leier, das sich in der Nähe von Wega befindet - einem der hellsten Sterne am Himmel.

Übrigens: 2025 lassen sich viele weitere Himmelsereignisse beobachten.