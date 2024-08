Mädchen aus Deutschland ertrinkt beim Baden in Bibione

Ein achtjähriges Mädchen aus Deutschland ist am späten Montagnachmittag beim Baden in Bibione, einem beliebten Badeort an der italienischen Adriaküste, ertrunken. Das Kind, das schwimmen konnte, sei im Wasser in Schwierigkeiten geraten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Carabinieri berichtet. Ihre Eltern hätten vom Ufer aus aufgepasst. Da sich aber viele Menschen im Wasser befanden, sei nicht direkt aufgefallen, dass die Achtjährige in Schwierigkeiten war. Andere Badegäste wurden dann aber auf sie aufmerksam und schlugen Alarm.

Rettungsschwimmer holten das Mädchen aus dem Wasser und leiteten erste Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Zudem wurden Rettungskräfte eines nahe gelegenen Notfallzentrums hinzugerufen. Sie versuchten etwa eine Stunde lang, das Kind wiederzubeleben. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Mädchen in Bibione ertrunken: Ermittlungen aufgenommen

Zunächst war unklar, weshalb das Mädchen beim Baden im flachen Wasser in Schwierigkeiten geriet. Es wird vermutet, dass es gesundheitliche Probleme hatte. Die Behörden machten bislang keine näheren Angaben zur genauen Herkunft der Achtjährigen. Die Carabinieri von Bibione und die Staatsanwaltschaft von Pordenone haben laut Ansa die Ermittlungen aufgenommen. (mit dpa)