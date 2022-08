Magnum: Roger E. Mosley nach Autounfall gestorben

Weltberühmt wurde er für seine Rolle des Helikopterpiloten T.C. in der Fernsehserie "Magnum". Nun ist Roger E. Mosley mit 83 Jahren gestorben.

Eigentlich hieß er "Theodor Calvin", aber alle kannten ihn nur unter dem Spitznamen "T.C.". Er war der Eigentümer einer Helikopter-Chartergesellschaft namens Island Hoppers und flog seinen Kumpel "Thomas Magnum", den er aus dem Vietnam-Krieg kannte, umher, wenn der ihn brauchte. Mit dieser Rolle wurde Roger E. Mosley weltberühmt.

Als in den 80er Jahren Magnum ausgestrahlt wurde, war Mosleys Charakter "T.C." ein Publikumsliebling. Dem Privatdetektiv "Magnum" gespielt von Tom Selleck, half er immer wieder bei Aufträgen, auch wenn er sich des Öfteren beschwerte, dass "Magnum" ihn für seine Arbeit nicht einmal bezahle. Die Serie lief über acht Staffeln, in Deutschland ab 1984, und war auch hierzulande sehr erfolgreich. Mosley gehörte zum Kern des Casts.

Magnum-Star Mosley hatte 2019 einen Gastauftritt in der Neuauflage der Serie

Aber "T.C." war nicht Mosleys einzige größere Rolle. Er spielte den Boxer Sonny Liston im Muhammad-Ali-Film "The Greatest" und in dem Biopic "Leadbelly" über den gleichnamigen Bluessänger die Hauptrolle. Die Rolle sei seine liebste gewesen, sagte Mosley später. 2019 kam er für einen Gastauftritt aus dem Ruhestand zurück. "Magnum" war neu aufgelegt worden als "Magnum P.I." und Mosley spielte in einer Szene den Barbier des neuen "T.C".

Am Sonntag starb Mosley an den Folgen eines Autounfalls, der sich am Donnerstag ereignet hatte. Das berichten die Los Angeles Times und The Hollywood Reporter mit Bezug auf die Tochter Mosleys. Mosley wurde 83 Jahre alt.