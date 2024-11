„Maischberger“ heute am 13.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Moderatorin Sandra Maischberger ist mit ihrem Format schon seit mehr als 20 Jahren regelmäßig auf Sendung. Seit 2003 wird im Normalfall jede Woche in der ARD diskutiert, anfangs noch unter dem ursprünglichen Namen „Berlin Mitte“. Dabei nimmt sich die Gastgeberin stets aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor, zu denen Berufspolitiker, Experten und Journalisten Stellung beziehen.

Worum geht es heute am 13. November 2024 bei „Maischberger“? Welche Gäste sind im Studio zugegen und über welche Themen diskutieren sie? Neben Antworten auf diese Fragen finden Sie hier alles Wissenswerte rund um die aktuelle Ausgabe der Talkrunde.

„Maischberger“: Gäste heute am 13.11.24

Über ihn wurde während der letzten Tage viel gesprochen: Der ehemalige Finanzminister und Parteivorsitzende Christian Lindner (FDP) ist heute am 13. November bei Sandra Maischberger im Studio zu Gast. „Das Rennen um die Kanzlerschaft ist in Wahrheit doch gelaufen. Friedrich Merz ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschlands“, wird er vom Sender zitiert.

Alle Gäste bei „Maischberger“ am 13.11.24 im Überblick:

Christian Linder (FDP): ehem. Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender

Jakob Augstein: Verleger „Der Freitag“

Nikolaus Blome: Leiter des Politikressorts von RTL / n-tv

Michael Mittermeier: Comedian

Theo Koll: langjähriger Leiter des ZDF -Hauptstadtstudios

Kerstin Palzer: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Themen bei „Maischberger“ heute am 13.11.24

Bei „Maischberger“ kommen heute am 13. November gleich mehrere Themen zur Sprache. Unter anderem geht es um den Bruch der Ampelkoalition und die Lage der Wirtschaft. Zu diesen Punkten äußert sich Christian Lindner. Des Weiteren diskutiert das Podcast-Duo Jakob Augstein und Nikolaus Blome über die Regierungskrise in Deutschland und die Folgen der US-Wahl. „Dass Donald Trump zurückgekehrt ist, hat mich mehr mitgenommen als der Rücktritt dieser Regierung, die auch schon vor drei Wochen hätte zurücktreten können“, so Blome. Begleitet und kommentiert wird die Diskussion diesmal von Michael Mittermeier, Theo Koll und Kerstin Palzer.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft heute am 13.11.24 ab 22.50 Uhr wie gewohnt im Programm der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen können Sie wie immer auch auf den kostenlosen Live-Stream zurückgreifen - diesen finden Sie direkt auf der Seite des Senders.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung vom heutigen Mittwoch ist die Folge mit der Ordnungsnummer 842. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, haben Sie an drei verschiedenen Terminen die Gelegenheit, dies nachzuholen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung sowie den drei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

13.11.2024, 22.50 Uhr: ARD

14.11.2024, 3.20 Uhr: ARD

14.11.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

15.11.2024, 0.45 Uhr: 3sat

Darüber hinaus besteht auch immer die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Ältere Sendungen lassen sich dort ebenfalls kostenlos noch einmal ansehen.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft in der Regel dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können allerdings immer wieder vorkommen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Dienstag, 19.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 843

Mittwoch, 20.11.2024, 21.45 Uhr: Folge 844

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Mittwoch, 4.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 847

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 850