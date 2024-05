Deutscher Tourist stirbt am Ballermann – offenbar von Balkon gestürzt

Ein 21-jähriger Deutscher stürzte am Ballermann offenbar von einem Balkon und kam dabei ums Leben. Seine Freunde fanden die Leiche erst Stunden später.

Am Montagmorgen entdeckten mehrere Personen die Leiche ihres 21-jährigen Freundes in einer Seitengasse an der Playa de Palma. Der deutsche Tourist war vermutlich beim Sturz von einem Hotelbalkon ums Leben gekommen. Das berichteten spanische Medien wie die Diario de Mallorca unter Berufung auf die Behörden. Inzwischen bestätigte die Polizei diese Intformationen. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Deutscher stirbt bei Sturz von Balkon auf Mallorca – erst Stunden später vermisst

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Laut der Diario de Mallorca sei der 21-Jährige rauchend auf dem Balkongeländer gesessen, bevor er das Gleichgewicht verloren habe aus dem zweiten Stock in die Tiefe stürzte. Kurz zuvor war er nach einer Partynacht zusammen mit Freunden gegen 3 Uhr morgens ins Hotel zurückgekehrt. Erst Stunden später sei er von seinen Begleitern vermisst worden. Gegen 8 Uhr hätten sie seinen leblosen Körper dann entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 21-Jährigen feststellen.

Bereits vor zwei Wochen stürzte deutscher Tourist auf Mallorca von Balkon

Es handelt sich bereits um den zweiten Unfall im Mai, bei dem ein Tourist aus Deutschland am Ballermann ums Leben kommt. Auch am 7. Mai starb ein 23-Jähriger bei einem Sturz aus dem vierten Stock. Die genauen Umstände werden von den Behörden noch untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann nach einer Party nachts überfallen worden und hatte dabei seinen Hotelschlüssel verloren. Angetrunken habe er versucht, über die Fassade auf den Balkon seines Zimmers zu klettern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In der Vergangenheit war es auf Mallorca immer wieder zu tödlichen Balkonstürzen von Touristen gekommen. Meist haben sich die betrunkenen Urlauber ausgesperrt oder wollen als Mutprobe vom Balkon in den Pool springen. Das Phänomen wird Balconing genannt.

Lesen Sie dazu auch