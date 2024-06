Randa auf Mallorca: Warum so viele Pilger das kleine Dorf besuchen

Randa gilt als einer der wichtigsten Wallfahrtsorte auf Mallorca. Alle Informationen zum Ort und dem nahegelegenen gleichnamigen Berg gibt es hier.

Wallfahrtsorte sind besondere Orte mit einer hervorgehobenen religiösen Bedeutung. Sie gibt es in verschiedenen Religionen und Ländern und ziehen jedes Jahr viele Besucher an. Auch auf Mallorca gibt es solch einen Wallfahrtsort: das kleine Dorf Randa am gleichnamigen Puig de Randa. Drei Klöster, die seit mehreren Jahrhunderten rund um und auf dem Berg bestehen, zeigen die religiöse Bedeutung dieses Ortes.

Randa: kleines Dorf am Fuße des Puig de Randa

Randa liegt im südlichen Teil Mallorcas in der Inselmitte zwischen Llucmajor und Algaida, direkt am Fuß des gleichnamigen Klosterberges Puig de Randa. Mit nur rund 30 Minuten Autofahrt ist es von der Inselhauptstadt Palma mit seinen vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten schnell erreichbar. Besucher des Ortes mit rund 100 Einwohnern schätzen laut holamallorca.com vor allem die Ruhe und Abgeschiedenheit, sowie die ursprüngliche Architektur. Mit seinen drei Klöstern gilt Randa heute als einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Insel, direkt nach dem Santuari de Lluc. Sie zeigen zudem die jahrhundertealte Geschichte des Dorfes auf, die bis in das 13. Jahrhundert zurückreicht.

Das sind die drei Klöster von Randa

Der Puig de Randa ist rund 540 Meter hoch und wird durch seine weite und flache Gipfelebene häufig auch als Tafelberg bezeichnet. Dadurch hat der Berg zwar keinen richtigen hervorstehenden Gipfel, trotzdem haben Besucher aufgrund der Höhe eine gute Aussicht über die umliegenden Gemeinden bis zum Tramuntana-Gebirge im Westen der Insel, wo im Winter auch Schnee fallen kann. Der Besuch des Berges ist sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich, wie auf mallorca-experte.net berichtet wird. Auf dem Weg nach oben ist bereits ein Besuch zweier Klöster möglich. Das dritte Kloster befindet sich auf der Gipfelfläche des Berges.