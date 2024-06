Warum sich ein Besuch in Cala Millor auf Mallorca lohnt

Cala Millor liegt im Osten von Mallorca und hat verschiedene Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten für die ganze Familie zu bieten.

Cala Millor liegt im Osten von Mallorca und rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Palma mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten entfernt. Der Ort ist eine typische Touristenstadt. Große Hotelanlagen prägen das Stadtbild und reichen häufig direkt bis an die Strandpromenade. Viele Cafés, Bars und Restaurants ziehen sich aber auch durch die Fußgängerzone. Wer allerdings in die typische mallorquinische Kultur eintauchen möchte, ist in Cala Millor falsch. Wegen einiger Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten lohnt sich ein Besuch aber trotzdem.

Warum die Kirche von Son Servera nicht fertig ist

Meterhohe Mauern aus dicken Backsteinen ragen in Son Servera, nur fünf Autominuten von Cala Millor entfernt, in die Höhe. Das unfertige Gebäude, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts mal eine Kirche werden sollte, ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Dabei haben die Bewohner des Ortes vor mehr als hundert Jahren große Pläne gehabt, wie das Mallorca Magazin berichtet. Demnach sollte die neu gebaute Kirche prunkvoller, schöner und vor allem größer werden als die bereits bestehende. Der katalanische Architekt Joan Rubió i Bellver, der ein enger Mitarbeiter Antoni Gaudís war, lieferte die Pläne. Doch nachdem der Bau im Jahr 1905 begonnen hatte, ist er nach mehr als 20 Jahren 1931 eingestellt worden. Das Mallorca Magazin nennt als Gründe den Ausruf der Republik im selben Jahr, sowie die darauffolgende Religionsfreiheit. Die Notwendigkeit von großen Kirchen sei danach nicht mehr haltbar gewesen.

Heute dient die Kirche vor allem als Ort kultureller Veranstaltungen und kann an Wochentagen zwischen 9.30 Uhr und 14.00 kostenlos besichtigt werden.

Cala Millor: Weißer Sandstrand mit vielen Möglichkeiten

Der Strand in Cala Millor ist auch unter den Namen Son Moro oder Cala Nau bekannt und überzeugt seine Besucher mit weißem Sand und klarem Wasser. Durch seine zwei Kilometer Länge und seiner Nähe zum Zentrum ist er gut zu Fuß erreichbar und auch nicht weit entfernt von verschiedenen Bars, Cafés, Restaurants und Geschäften. Tagsüber sorgen Rettungsschwimmer für die Sicherheit der Badegäste, wie auf visitcalamillor.com berichtet wird. Von Juni bis September sind folgende Aktivitäten möglich:

Jet-Ski fahren

Banana-Boot fahren

Paddle Surfen

Parasailing

Wanderung zum Castell de la Punta de n'Amer

Auf der Halbinsel Punta de n'Amer, die zu einem der vielen Naturschutzgebiete auf Mallorca gehört, steht ein alter Wehrturm aus dem 17. Jahrhundert. Der Turm ist als Verteidigungs-, Beobachtungs- und Meldeturm errichtet worden. Eine alte Kanone aus dieser Zeit befindet sich noch heute auf dem Turm. Nachdem im 19. Jahrhundert eine geringere Gefahr von Meeresangriffen ausging, ist der Turm versteigert worden und bis heute im privaten Besitz.

Von Cala Millor kann er in rund 50 Minuten zu Fuß erreicht werden. Die Wanderung ist nach Angaben von mallorcaurlauber.de familienfreundlich, da der Weg eben und leicht begehbar ist.

Fantasy Park in Cala Millor: Freizeitangebot für Kinder

Der Fantasy Park in Cala Millor ist ein Vergnügungspark für Kinder, der seit 1995 am Rand der Fußgängerzone liegt. Ein Jahr später ist der Park um eine Go-Kart-Strecke erweitert worden. Nach offiziellen Angaben ist es der größte Vergnügungspark in der Region. Neben einer Bar und einem Restaurant gibt es vor Ort unter anderem folgende Aktivitäten:

Hüpfburgen

Trampoline

verschiedene Karussells

Mini-Karts

Schlauchbootfahrten





Übrigens: Mit einem Mietwagen sind Sie von Cala Millor sehr schnell in Porto Cristo, wo die berühmten Drachenhöhlen besichtigt werden können. Wer in das spanische Nachtleben eintauchen möchte, kann nach Cala Ratjada fahren.