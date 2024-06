Warum sich ein Besuch in Pollenca auf Mallorca lohnt

Pollenca ist ein traditioneller Ferienort im Norden von Mallorca. Mit abwechslungsreichen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten lockt er jedes Jahr viele Urlauber an.

Pollenca liegt im Norden von Mallorca, einige Kilometer im Landesinneren. Im Westen und Süden wird der Ort von hohen Bergen des Tramuntana-Gebirges umgeben, wodurch Herbst- und Winterstürme weitestgehend abgeschirmt werden und es in der vermeintlich kalten Jahreszeit milde Temperaturen gibt. Trotz dessen gibt es in Pollenca wenig Massentourismus oder große Hotelanlagen. Stattdessen wird dort auf nachhaltige Tourismuskonzepte gesetzt, die Urlaubern die Geschichte, Kultur und Natur in Pollenca näherbringen sollen.

Port de Pollenca: Ein altes Fischerdorf im Norden Mallorcas

Das ehemalige Fischerdorf einiges, was einen guten Urlaub ausmacht: Restaurants, Bars, Cafés und verschiedene Geschäfte. Auch an mehreren Strandabschnitten können Urlauber laut abc-mallorca.de entspannen und die Sonne genießen. Wer lieber wunderschöne Sonnenuntergänge und weite Blicke auf das Mittelmeer erleben möchte, sollte den Besuch in Port de Pollenca mit einer Fahrt zum Cap de Formentor verbinden. Der nördlichste Punkt Mallorcas ist nicht weit entfernt und ein beliebtes Ausflugsziel bei Urlaubern.

365 Stufen: Die Treppe zum Kalvarienberg in Pollenca

365 Stufen müssen Urlauber erklimmen, wenn sie auf den Kalvarienberg in Pollenca gehen möchten. Auf jeder der Stufen haben Besucher eine gute Aussicht ins Tal, in den Ort oder auf den gegenüberliegenden rund 330 Meter hohen Puig Maria. Oben erwartet sie laut dem Mallorca Magazin eine kleine Kreuzkirche aus dem 18. Jahrhundert, die eher an eine Kapelle erinnert. Diese ist aber meist geöffnet und kann besichtigt werden. Der Aufstieg lohnt sich aber nicht nur für einen Besuch in der Kirche, sondern auch, um einen Ausblick über Pollenca zu haben, auf das Tramuntana-Gebirge, wo im Winter auch Schnee fallen kann, und auf das Mittelmeer.

Warum sich ein Besuch in zwei Kunstmuseen in Pollenca lohnt

Kunstliebhaber sollten diese Museen in Pollenca nicht verpassen. Den Künstlern Dionis Bennassar und Martí i Vicenc ist in dem historischen Ort jeweils ein Museum gewidmet, da sie ihren Lebensmittelpunkt in Pollenca gehabt haben. Dionis Bennassar lebte von 1904 bis 1967 und malte vor allem Landschaftsbilder und Porträts. Diese Kunst wird heute im Museum, das sich in seinem alten Wohnhaus befindet, ausgestellt. Das Museum Dionis Bennassar ist an folgenden Tagen für Besucher geöffnet:

Dienstags bis sonntags zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Gruppenführungen für fünf bis 15 Personen sind auf Katalanisch, Spanisch und Englisch für 15 Euro möglich.

Martí i Vicenc stammte aus einer Weberfamilie in Pollenca. Der Künstler, der von 1926 bis 1995 lebte, hatte die typische Art des Webens von Mallorca perfektioniert. Er arbeitete aber auch als Maler und Bildhauer. Seine Kunstwerke, Skulpturen und einen Teil der Webstühle und Textilien werden im Museum ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind nach Angaben des Mallorca Magazins folgende:

Montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Sonntags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Der Eintritt in das Museum ist frei.

Golf spielen in Pollenca

Auch Golfspieler werden in Pollenca glücklich. Der Golfclub "Golf Pollenca" ist 1986 gegründet und von José Gancedo designt worden. Spieler haben von dem 9-Loch-Kurs eine gute Aussicht auf das Tramuntana-Gebirge, die Buchten von Pollenca und Alcúdia und den entfernten Naturpark S'Albufereta. Der Kurs hat nach offiziellen Angaben einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Die welligen Fairways sind geschützt durch Bäume. Zudem gibt es weitere unterschiedliche Hindernisse, die das Spiel erschweren. Trotzdem ist der Kurs für Spieler jedes Handicaps geeignet.

Einkaufen auf dem Wochenmarkt in Pollenca

Auf Mallorca gibt es viele verschiedene Wochenmärkte. Einer der größten und schönsten ist mit rund 300 Ständen der Wochenmarkt von Pollenca. Immer sonntags zwischen 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr findet der Markt in den Gassen zwischen den Plätzen Placa Major und Placa de les Monnares statt, wie auf holamallorca.com berichtet wird. Die Auswahl ist groß und abwechslungsreich:

Regionale Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Käse und Fleisch, aber auch Öle, Weine und Oliven.

Schuhe und Kleidung

Kunsthandwerk und Souvenirs

Aufgrund der großen Auswahl zieht der Markt vor allem in den Sommermonaten viele Besucher an. Wer also nicht im dichten Gedränge einkaufen gehen möchte, sollte früh da sein.