"Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich grad was anderes", schreibt Mark Forster und kündigt an, dass er seine Tour 2023 absagt. Ersatztermine stehen schon fest.

Diese Nachricht dürfte für viele Mark-Forster-Fans ein Schock gewesen sein. "Ich verschiebe die Arena Tour von 2023 auf 2024", schreibt der Sänger am Mittwoch auf seinem Instgram-Kanal. Die Arena-Tour, die intern bereits mehrmals verschoben wurde, wäre eigentlich Ende Februar 2023 losgegangen.

"Dieses Konzertjahr 2022 haben wir mehr Konzerte gespielt als je zuvor und das war wundervoll und intensiv", beginnt Mark Forster zu erklären. Es sei ein besonderes Jahr für ihn gewesen. Würde er im Februar wieder auf Tour gehen, müsse die Arbeit daran jetzt beginnen. "Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich grad was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke. Zeugs machen. Nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs", so der 39-Jährige. Die Tourtermine würden für ihn zu früh kommen.

Mark Forster sagt Tour 2023 ab: Neue Termine 2024

Die Absage liege weder an zu geringen Vorverkaufszahlen und an Corona, verdeutlicht Mark Forster. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Karten können aber auch zurückgegeben werden. Die neuen Termine im übernächsten Jahr stehen bereits fest. Mark Forster wird 26 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Das sind die Termine:

26. März 2024: Halle (OWL Arena)

28. März 2024: Bremen (ÖVB-Arena)

(ÖVB-Arena) 2. April 2024: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 3. April 2024: Salzburg (Salzburgarena)

(Salzburgarena) 5. April: Berlin (Max-Schmeling-Halle)

(Max-Schmeling-Halle) 6. April 2024: Schwerin (Sport- & Kongresshalle)

(Sport- & Kongresshalle) 11. April 2024: Chemnitz (Messe)

12. April 2024: Hannover (ZAG-Arena)

(ZAG-Arena) 13. April 2024: Kiel (Wunderino Arena)

26. April 2024: Freiburg (SICK-Arena)

(SICK-Arena) 27. April 2024: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyerhalle)

(Hanns-Martin-Schleyerhalle) 28. April 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 30. April 2024: Braunschweig ( Volkswagen Halle)

( Halle) 1. Mail 2024: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 3. Mai 2024: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 4. Mai 2024: Zürich (Hallenstadion)

(Hallenstadion) 8. Mai 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 10. Mai 2024: Nürnberg (Arena Nürnberger Versicherung)

(Arena Nürnberger Versicherung) 11. Mai 2024: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 15. Mai 2024: Luxemburg (Rockhal)

(Rockhal) 17. Mai 2024: Innsbruck (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 18. Mai 2024: Augsburg (Messe)

19. Mai 2024: Erfurt (Messe)

20. Mai 2024: Düsseldorf ( PSD Bank Dome)

( Dome) 24. Mai 2024: Graz (Messe)

25. Mai 2024: Wien (Wiener Stadthalle)

Wer nicht so lange warten will, hat die Möglichkeit, Mark Forster noch im kommenden Sommer zu sehen. Am 24. Juni 2023 steht der Sänger bei seinem Open-Air-Konzert im Fritz-Walter-Stadion in seiner Heimat Kaiserslautern auf der Bühne. Tickets dafür und auch für die Arena Tour 2024 gibt es bei Eventim.

