„Markus Lanz“ gestern am 23.9.25: Thema und Gäste am Dienstag

An drei Abenden pro Woche lädt Moderator Markus Lanz zur Talkrunde im ZDF ein. In seiner Show begrüßt der gebürtige Südtiroler zumeist Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, die gemeinsam mit dem Gastgeber Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik einordnen und beleuchten. Bereits seit 2008 ist das nach Lanz benannte Format fester Bestandteil des ZDF-Programms, die Sendezeiten fallen üblicherweise auf die Wochentage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Allerdings gibt es dabei gelegentlich Abweichungen.

Worum ging es heute am 23. September 2025 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wurde diskutiert und wie lauten die Namen der Gäste in der gestrigen Ausgabe? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen und den Anfang dieses Artikels aufmerksam gelesen haben, dürfte die folgende Information für Sie nichts Neues sein: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch online im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2127)

Wann? Dienstag, 23. September 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 23. September 2025

Folgende Gäste waren gestern am 23.9.25 bei „Markus Lanz“ im Studio zugegen:

Alexander Schweitzer (SPD-Vize): Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz äußerte sich im Rahmen der Talkshow zur Krise seiner Partei und zur Zukunft des Sozialstaates. Zudem sprach er über Zivilschutzmaßnahmen im Verteidigungsfall.

Karina Mößbauer (Journalistin): Die Politik-Chefkorrespondentin von „The Pioneer“ analysierte den Krisenzustand der SPD. Darüber hinaus äußerte sie sich zu den haushalts- und nahostpolitischen Differenzen bei Schwarz-Rot.

Rieke Havertz (Journalistin): Die Internationale Korrespondentin der „Zeit“ sprach bei „Markus Lanz“ über Europas Blick auf US-Präsident Trump und stellte hierbei fest: „Das Wichtige vom Getöse zu unterscheiden, gelingt gerade oft nicht.“

Christian Mölling (Militär-Experte): Der Experte für militärische Fragen schilderte, welche Sicherheitsmechanismen greifen, wenn der Luftraum der NATO verletzt wird und erläuterte des Weiteren, wie wahrscheinlich weitere Provokationen aus Moskau im Baltikum sind.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 23.9.25

Bei „Markus Lanz“ ging es heute am 23. September 2025 unter anderem um die Krise der SPD, die Zukunft des Sozialstaates sowie mögliche Maßnahmen, die im Verteidigungsfall zum Schutz der Zivilbevölkerung ergriffen werden könnten. Auch über den US-Präsidenten Donald Trump sowie die jüngsten Verletzungen des NATO-Luftraums seitens Russland wurde gesprochen. Zuletzt kam der Nordatlantikrat aufgrund dessen zum zweiten Mal binnen weniger Wochen zu Konsultationen zusammen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich in der Regel nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Stattdessen werden Sie in jedem Fall in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate jederzeit kostenlos abrufen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

An folgenden Terminen ist „Markus Lanz“ in dieser Woche im Fernsehprogramm zu sehen:

Dienstag, 23. September 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 24. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )