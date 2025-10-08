„Markus Lanz“ gestern am 7.10.25: Thema und Gäste am Dienstag

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz am späten Abend zur Talkrunde im ZDF ein. In seiner Show begrüßt der gebürtige Südtiroler häufig Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, mit denen er gemeinsam aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik einordnet und beleuchtet. Neben seiner Polit-Talkshow betreibt Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Precht einen Podcast, dreht Dokumentarfilme und widmet sich außerdem der Fotografie. Seine Sendung läuft in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags zu fortgeschrittener Stunde im TV.

Worum ging es gestern am 7. Oktober 2025 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wurde diskutiert und wie lauteten die Namen der Gäste in der gestrigen Ausgabe? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen und den Anfang des Artikels aufmerksam gelesen haben, dann dürfe die folgende Information für Sie nichts Neues sein: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2133)

Wann? Dienstag, 7. Oktober 2025, 23 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 7. Oktober 2025

Das waren die Gäste der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Roderich Kiesewetter (CDU-Politiker): Er äußerte sich im Rahmen der Talkshow zu dem gestrigen Jahrestag des Terroranschlags auf Israel und zu den Friedensverhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Ägypten. Außerdem ging er auf die jüngsten Drohnenvorfälle in Europa ein.

Sabine Adler (Redakteurin von „Deutschlandradio“): Sie berichtete bei „Markus Lanz“ über ihre Recherchen in Israel.

Kai Ambos (Völkerrechtler): Er ordnete angesichts der Kritik am israelitischen Ministerpräsidenten Netanjahu das Vorgehen Israels gegen die Hamas ein.

Thomas Reichart (Korrespondent und Leiter des ZDF -Studios Tel Aviv): Reichart wurde aus Jerusalem zugeschaltet und schilderte ausführlich, wie die Israelis den Opfern des Anschlags am 7. Oktober 2023 gedenken.

Elmar Theveßen (Leiter des ZDF -Studios Washington): Theveßen analysierte seinerseits, wie US-Präsident Donald Trump seinen Friedensplan für Gaza vorantreibt.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 7.10.25

Bei „Markus Lanz“ ging es gestern am 7.10.25 insbesondere um den Konflikt in Nahost. Konkreter Anlass dafür war der Jahrestags des Terroranschlags der Hamas auf Israel. Aktuell finden Friedensverhandlungen zwischen beiden Parteien statt. Es geht außerdem darum, wie die Israelis den Opfern des Anschlags vor zwei Jahren gedenken. Auch über die Rolle des US-Präsidenten Donald Trump im Konflikt wurde gesprochen. Des Weiteren ging es in der gestrigen Ausgabe der Talkshow um die jüngsten Drohnenvorfälle in europäischen Staaten.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich meistens nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen definitiv in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die neueste Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen in der Mediathek jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Dies sind die Sendetermine der nächsten Folgen von „Markus Lanz“:

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Donnerstag, 9. Oktober 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Dienstag, 14. Oktober 2025: 22.45 bis 0.00 Uhr im ZDF

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Donnerstag, 16. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr im ZDF