Tod im Fluss: US-Schauspielerin Mary Mara beim Schwimmen ertrunken

Die amerikanische Schauspielerin Mary Mara, die unter anderem aus der Serie "Emergency Room" bekannt ist, wurde tot in einem Fluss gefunden. Sie ist im Sankt-Lorenz-Strom ertrunken.

Die US-Schauspielerin Mary Mara ist am Sonntagmorgen tot in einem Fluss bei ihrem Wohnort Cape Vincent im Bundesstaat New York gefunden worden. Mehrere US-Medien berichteten, dass ihr Sprecher ihren Tod am Montag bestätigt habe.

Nach Angaben der Polizei wurde sie am Sonntagmorgen um 8.10 Uhr zu einem Badeunfall gerufen. Vor Ort fanden die Beamten einen leblosen Körper einer Frau im Fluss. Sie wurde als Mary Mara identifiziert.

Laut dem Boulevard-Magazin TMZ war die Amerikanerin bei ihrer Schwester zu Besuch und sprang dort ins Wasser, um Sport zu treiben.

Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die 61-Jährige beim Schwimmen im Sankt-Lorenz-Strom ertrunken sei, teilte die örtliche Polizei mit. Die Leiche weise keine Gewalteinwirkung auf, weswegen es keine Anzeichen für ein Verbrechen gebe. Eine Autopsie soll die genau Todesursache ergeben.

TMZ berichtete, dass Mary Mara in 20 Filmen und 40 Tv-Produktionen zu sehen war. Sie ist aus Serien wie "Emergency Room" oder "Law & Order" bekannt. Außerdem war die Schauspielerin auch in den Serien "Dexter" und "Star Trek: Enterprise" und spielte Rollen in "Nash Briges" und "Ray Donovan". Laut CNN drehte sie zuletzt 2020 für den Film "Break Even".

Der Manager von Mara, Craig Dorfmann, sagte der CNN, dass die Schaupspielerin "elektrisierend, lustig und ein echtes Individuum" gewesen sein. "Jeder hat sie geliebt. Wir werden sie vermissen."

Der Sankt-Lorenz-Strom fließt als Grenze zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. Er ist der drittlängste Fluss Nordamerikas.