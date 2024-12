Massive WhatsApp-Störung betrifft Millionen Nutzer

Schreck für Millionen Nutzer der beliebten Plattformen von Meta: Die auch in Deutschland beliebten Dienste des US-Technologiekonzerns, darunter WhatsApp, Instagram, Facebook und Threads, sind seit Stunden nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar. Wie Medienberichte bestätigen, sind die Auswirkungen dieser Störung weltweit spürbar.

Besonders betroffen scheint der Messengerdienst WhatsApp zu sein, wo Nachrichten oft verzögert oder gar nicht zugestellt werden. Aber auch andere Plattformen von Meta sind nicht verschont: Nutzer berichten von langen Ladezeiten oder komplett ausbleibender Funktionalität.

WhatsApp-Störung am Mittwoch: Besserung, aber noch nicht perfekt

Nach Angaben von Heise.de funktioniere WhatsApp mittlerweile wieder, jedoch nicht in gewohnter Zuverlässigkeit. Nutzer klagen weiterhin über Verzögerungen bei der Übermittlung von Nachrichten sowie Ladeprobleme bei Profilbildern und Statusinformationen. Kontakte können oft erst nach langer Wartezeit angezeigt werden, was den Dienst für viele Nutzer nahezu unbrauchbar macht.

Auf Portalen wie „Alle Störungen“ und „Down Detector“ wurden mittlerweile Zehntausende Hinweise registriert, die von Problemen bei der Nutzung der Meta-Dienste berichten. Besonders in den Abendstunden gibt es dort einen steilen Anstieg der Berichte. Auch auf Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter), Bluesky und Reddit häufen sich die Klagen. Viele Nutzer teilen dort ihre Frustration und spekulieren über mögliche Ursachen.

Aktuelle WhatsApp-Störung betrifft zahlreiche Länder

Die Störung scheint nicht auf Deutschland begrenzt zu sein: Auch in den USA gibt es massive Einschränkungen, insbesondere bei Facebook. Der Dienst zeigt betroffenen Nutzern in sozialen Netzwerken wie X eine Meldung an, dass Meta an einer Lösung arbeitet. Konkrete Details zu den Ursachen der Störung sind dort jedoch nicht zu finden.

Spekuliert wird mitunter über einen möglichen (Hacker-)Angriff auf die Server-Infrastruktur des Konzerns. Für die Nutzer bleibt vorerst nur Geduld – und die Hoffnung, dass Meta die Probleme bei WhatsApp, Facebook und Co. zeitnah in den Griff bekommt.