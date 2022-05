Mazisi Kunene: Google ehrt den Dichter heute mit einem Doodle

Google zeigt heute zu Ehren des südafrikanischer Dichters und Bürgerrechtlers Mazisi Kunene ein Doodle von diesem. Wir stellen Ihnen die Person hier näher vor.

Das heutige Google-Doodle ist dem aus Südafrika stammenden Schriftsteller Mazisi Kunene gewidmet, der am 12. Mai 2022 seinen 92. Geburtstag gefeiert hätte.

Mazisi Kunene machte sich zu seinen Lebzeiten als Bürgerrechtler und Anti-Apartheid-Aktivist einen Namen. In seinen Gedichten thematisiert er vor allem die Geschichte des südafrikanischen Zulu-Volkes und kritisiert gleichzeitig das zur damaligen Zeit vorherrschende rassistische Rassentrennungssystem.

Mazisi Kunene

Mazisi Kunene: Das ist auf dem Googe-Doodle zu sehen

Das Doodle thematisiert die Arbeit und das Wirken von Mazisi Kunene als Schriftsteller und Dichter, der sich für mehr Gleichberechtigung einsetzte. Im Mittelpunkt der Abbildung steht Kunene selbst, der gerade mit Tinte auf eine Schriftrolle schreibt und einen Text verfasst.

Neben der Szenerie lassen sich rechts und links typisch afrikanische Gegenstände erkennen, auf denen Teile des Google-Schriftzugs abgebildet sind. Das Doodle kommt generell mit einer sehr gedeckten Farbgebung daher und ist hauptsächlich in verschiedenen Braun-Tönen gehalten. Es ist heute in Südafrika, in Deutschland sowie in Großbritannien zu sehen.

Schriftsteller und Dichter Mazisi Kunene im Porträt

Mazisi Kunene wurde am 12. Mai 1930 in Durban, einer ostsüdafrikanischen Provinz, die heute den Namen KwaZulu-Natal trägt, geboren und wuchs dort auf. Er besuchte die High School und verfasste im jungen Alter von gerade einmal 11 Jahren erste Schriften, die in lokalen Zeitungen abgedruckt wurden. Nach seinem Schulabschluss erwarb er ein Teaching Certificate und studierte an der Universität von Natal die Kultur und Literatur des Zulu-Volkes.

Mit Gedichten in seiner Muttersprache isiZulu kämpfte er bereits während seines Studiums gegen die Rassentrennung. Als die Regierung Südafrikas im Jahr 1959 begann, die im Land existierenden Widerstandsbewegungen mit Gewalt zu bekämpfen und den jungen Dichter verbannte, floh dieser nach England ins Exil. Im gleichen Jahr begann Kunene in der britischen Hauptstadt London ein Promotionsstudium am Institut für afrikanische und orientalische Studien.

Mazisi Kunene war auch als kultureller Berater der UNESCO tätig

Während seiner Zeit in Großbritannien wirkte Mazisi Kunene maßgeblich an der Gründung der Anti-Apartheid-Bewegung mit und veröffentlichte zahlreiche bedeutende literarische Werke, darunter "Emperor Shaka the Great" oder "The Ancestors and the Sacred Mountain". Im Jahr 1964 wurde er UNO-Vertreter des African National Congress und 1975 Professor für afrikanische Sprachen und Literatur an der University of California in Los Angeles, an der er über 15 Jahre beschäftigt war. Darüber hinaus arbeitete er auch als kultureller Berater für die UNESCO.

Im Jahr 1993 kehrte Kunene in seine Heimat Südafrika zurück und arbeitet dort an der Universität von Natal. Der Dichter bekam während seines Lebens zahlreiche verschiedene Auszeichnungen und wurde 1993 mit dem Titel UNESCO Poet Laureate der arabischen und afrikanischen Länder geehrt. Am 11. August 2006 starb Kunene in Durban an den Folgen einer Krebserkrankung und hinterließ seine Frau und vier Kinder. Sein Vermächtnis lebt heute nicht nur in seinen Werken, sondern auch in der Mazisi Kunene Foundation weiter, die junge afrikanische Schriftsteller unterstützt.