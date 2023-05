"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga könnte "Anne Will" übernehmen

Der NDR befindet sich mit Miosga in Gesprächen. Was der Sender zur Zukunft des Polit-Talks am Sonntagabend im Ersten und zu weiteren Personalspekulationen sagt.

Man könnte vielleicht sagen: In dem Moment, in dem der 79-jährige "Mister Tagesthemen" Ulrich Wickert in seiner früheren Sendung auftauchte, hatte Caren Miosga alles erreicht. Wickert vermeldete nach dem Wetterbericht am 20. September 2022, dass sie seinen Rekord gebrochen habe. Er habe die "Tagesthemen", dieses prestigeträchtige ARD-Nachrichtenmagazin, "15 Jahre, zwei Monate und paar Tage moderiert", sie habe ihn an dem Abend überrundet. Aber er werde es verkraften, Miosga sei die "beliebteste Moderatorin". Ein größeres Kompliment ist in der Branche wohl kaum vorstellbar.

Miosga würde dann Nachrichten "machen", statt über sie zu berichten

Dem ist jetzt eine neue Meldung gefolgt, die Miosga ebenfalls als großes Kompliment verstehen darf: Wie der zuständige NDR am Dienstagabend erklärte, entwickle die ARD "aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten". Früher hätte man von "Ritterschlag" gesprochen. Denn der Talk gilt – neben den "Tagesthemen" – als besonders prestigewürdig. Sollte die 54-Jährige die mit durchschnittlich mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (2022) meistgesehene politische Gesprächsrunde des Landes tatsächlich übernehmen, würde sie in einer Reihe etwa mit Sabine Christiansen stehen. Sie würde Debatten zumindest mitprägen können. Und: Sie würde Nachrichten "machen", statt über sie zu berichten. Ein möglicherweise nicht einfacher Rollenwechsel.

Allerdings wird ihr der zugetraut. "Mit der möglichen Nachfolge von Caren Miosga als Moderatorin der Sendung 'Anne Will' ist gewährleistet, dass weiterhin eine Vollblutjournalistin mit einem hohen Maß an Professionalität und Erfahrung diesen wichtigen Polit-Talk führt", sagt beispielsweise Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalisten-Verbandes, unserer Redaktion. Die Sendung stehe bei den meinungsbildenden Fernsehformaten der Öffentlich-Rechtlichen ganz vorn und "das muss auch so bleiben. Caren Miosga dürfte diesem hohen Anspruch gerecht werden".

Nachfolge für Anne Will gesucht: Wird es gravierende Neuerungen geben?

Wie genau der Polit-Talk konzipiert sein wird, will der NDR auf Anfrage nicht erklären. Wird es neue Elemente geben, ähnlich wie bei "Maischberger" (dienstag- und mittwochabends im Ersten) Kommentatoren oder ein "Streitgespräch" zweier Politiker? Eine Sprecherin bekräftigt lediglich, dass in der Sendung "der politische Talk weiterhin eine wichtige Rolle spielen" werde. Gravierende Neuerungen am Sonntagabend im Ersten, bei dem die Programmverantwortlichen mit "Tatort" und Talk seit Jahrzehnten auf Kontinuität setzen und das Publikum keinesfalls mit Experimenten aufschrecken wollen dürften, sind eher unwahrscheinlich. Sogar bei "Hart aber fair" (montagabends im Ersten), das Louis Klamroth zu Jahresbeginn von Frank Plasberg übernahm, änderte man im Grunde nichts. Mancher Kritiker sieht darin eine vertane Chance.

ARD-Moderatorin Jessy Wellmer: Präsentiert sie künftig die "Tagesthemen"? Foto: Georg Wendt, dpa (Archivbild)

Klar ist: Anne Will, 57, führt Ende des Jahres letztmals durch die nach ihr benannte Sendung, die sie insgesamt 16 Jahre lang moderierte und produzierte. Eine Vertragsverlängerung habe sie "zugunsten neuer Projekte" ausgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung im Januar. Sie sagte: "2024 ist Neustart angesagt!" In der Tat: Denn verlässt Miosga die "Tagesthemen", wird dort ein Platz frei. Spekuliert wird, dass die hauptsächlich als Sportmoderatorin bekannte Jessy Wellmer ihn einnehmen könnte. Eine NDR-Sprecherin will sich dazu am Mittwoch nicht äußern. Angesprochen auf Miosga und Wellmer sagt sie: "Entscheidungen sind hier noch nicht gefallen, sodass es derzeit auch keine weiteren Planungen zu Personalien gibt."