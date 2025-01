Nur 35 Menschen in Deutschland haben diesen Gendefekt – Luca ist einer von ihnen

„Wenn in diesen Momenten kein Elternteil bei ihm gewesen wäre, dann würde er heute bestimmt nicht mehr hier sitzen“, sagt Lothar Raichle und blickt zu seinem Sohn Luca. Der hat trotz seines jungen Alters schon eine wahre Odyssee an Krankenhausaufenthalten hinter sich. Oft waren die Ärzte ratlos, oft stießen die Eltern an die Grenzen des Gesundheitssystems, weswegen es an ihnen hing, die richtigen Spezialisten, die richtigen Medikamente und die richtigen Operationen zu organisieren.

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gendefekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis