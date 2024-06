Wieder Messerattacke in Mannheim: AfD-Kandidat verletzt

Nachdem ein Polizist nach einem Messerangriff am vergangenen Freitag gestorben war, wurde am Dienstagabend ein AfD-Gemeinderatskandidat mit einem Messer verletzt.

Am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr ist es in Mannheim erneut zu einem Messerangriff gekommen. Dabei wurde ein AfD-Gemeinderatskandidat verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Am Mittwochmorgen bestätigte die Polizei lediglich offiziell, dass es einen Polizeieinsatz gab, aber sie am Vormittag informieren will.

AfD-Gemeinderatskandidat in Mannheim mit Messer angegriffen

Nach Angaben des Kreisverbands der AfD ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Marktplatzes. Der AfD-Kandidat habe demnach einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt. Er habe die Person gestellt und wurde daraufhin angegriffen und mit einem Messer verletzt. Der Politiker befinde sich noch im Krankenhaus, habe aber nur Schnittverletzungen davongetragen. Die AfD bezeichnete den Angriff als eine Attacke von Linksextremisten. Die Angaben konnten offiziell noch nicht bestätigt werden. "Wir sind erschrocken und bestürzt", sagte der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier.

Messerangriff in Mannheim: Polizist stirbt an Verletzungen

Bei einem Messerangriff am vergangenen Freitag in der Mannheimer Innenstadt bei der Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) waren sechs Männer verletzt worden. Einer von ihnen, ein 29-jähriger Polizist erlag am Sonntag seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Afghane, wurde von einem anderen Beamten niedergeschossen. Nach Angaben vom Dienstag war der Mann bislang nicht vernehmungsfähig.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Behörden zufolge war der Angriff mutmaßlich islamistisch motiviert. Es verdichteten sich die Erkenntnisse, dass es sich um eine islamistisch-extremistisch motivierte Straftat handle, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Hinweise, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um eine Person handle, die einer größeren Gruppe angehöre, gebe es nicht. Es könne sich um einen islamistisch radikalisierten Einzeltäter handeln. (mit dpa)