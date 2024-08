Messerangriff auf Stadtfest in Solingen: Was wir über den Anschlag wissen und was nicht

Auf einem Stadtfest in Solingen feiern Tausende den 650. Jahrestag der Stadtgründung. Dann ersticht ein Angreifer drei Menschen und verletzt weitere Menschen schwer. Der Täter entkommt. Das ist über den Angriff bekannt:

Was ist in Solingen passiert?

Am Freitagabend feierte Solingen den 650. Geburtstag der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Tausende Menschen waren in der Solinger Innenstadt unterwegs. Gegen 21.40 Uhr begann ein bislang unbekannter Täter, offenbar wahllos auf Menschen einzustechen. Dabei tötete er drei Menschen. Acht weitere verletzte er mit dem Messer, drei davon schwer.

Was ist über den Täter in Solingen bekannt?

Auch Stunden nach der Tat konnte der Angreifer bislang nicht gefasst werden. Ein Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz, um nach ihm zu fahnden. Nach Angaben eines dpa-Reporters sind am Samstag weiterhin auch Spezialeinheiten in der Stadt unterwegs. Ein Polizeisprecher sagte in der Nacht, zum Aussehen des Flüchtigen gebe es keine gesicherten Informationen. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sicherte auf der Plattform X auch Unterstützungen des Bundes zu.

Welches Motiv steckt hinter dem Messerangriff in Solingen?

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stuft die Tat als Anschlag ein, weil der Täter wohl zielgerichtet handelte. Da der Täter im Getümmel des Stadtfestes entkommen konnte, sind zurzeit keine genaueren Angaben dazu möglich.

Wie gehen die Sicherheitsbehörden weiter vor?

Die Suche nach dem Täter läuft am Samstagmorgen weiter. „Menschen im Solinger Innenstadtbereich sollen vorsichtig sein“, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei mit Blick auf den noch flüchtigen Täter. „Wer eine verdächtige Person sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen und diese nicht ansprechen.“ Für Zeugen hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dort können Informationen zur Tat oder dem Täter sowie Bild- oder Videomaterial hochgeladen werden.

Wie geht es in Solingen weiter?

Das Stadtfest, das eigentlich noch bis Sonntag andauern sollte, wurde abgebrochen und wird nicht fortgesetzt. Die Stadt Solingen schreibt auf ihrer Homepage: „Nach einem heimtückischen Attentat während der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum der Stadt Solingen mit mehreren Todesopfern und Verletzten wurde die Veranstaltung am Freitagabend abgebrochen.“

Wie reagieren Politikerinnen und Politiker auf den Anschlag?

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich auf der Plattform X zum Angriff und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus, den Verletzten wünscht Scholz eine „schnelle Genesung“. Außerdem er klärt er: „Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden.“ (mit dpa)