Metallica kommt nach Deutschland: Konzerte in Hamburg und München

Kommendes Jahr und im Jahr 2024 kommt Metallica für jeweils zwei Konzerte nach Hamburg und München. Tickets für die Tour gibt es ab heute.

Metallica kommt für vier Konzerte nach Deutschland. Die Metalband macht im Rahmen ihrer "M72 World Tour" Halt in Hamburg und München. Dort sind jeweils zwei Auftritte von Sänger James Hetfield, Drummer Lars Ulrich und Co. geplant, wie der Veranstalter Live Nation am Montag mitteilte. In Hamburg spielt die Band im kommenden Mai. Die Konzerte in München finden erst 2024 statt.

Metallica: Termine der "M72 World Tour" in Deutschland

Metallica wird im Mai 2023 zwei Konzerte in Hamburg und ein Jahr später zwei Konzerte in München spielen. Die Shows sollen unterschiedliche Setlisten und Opening Acts haben. Als Special Guests werden die Bands Five Finger Death Punch, Architects, Mammoth WVH und Ice Nine Kills die Metallica Deutschland-Konzerte eröffnen. Das sind die Termine:

26. und 28. Mai 2023: Hamburg (Volksparkstadion)

(Volksparkstadion) 24. und 26. Mai 2024: München (Olympiastadion)

Metallica-Tour 2023 und 2024: Tickets im Vorverkauf

2-Tages-Tickets für die Metallica-Konzerte in Deutschland gibt es ab Donnerstag, dem 1. Dezember um 9 Uhr bei Ticketmaster für alle. Einzelne Tagestickets sind erst ab dem 20. Januar erhältlich. Schon am Mittwoch gibt es Karten in diversen Presales unter anderem für Fanclub-Mitglieder und alle, die sich das neue Album jetzt vorbestellen. Hier ein Überblick über die Vorverkaufstermine:

Mittwoch ab 9 Uhr: Legacy Member Presale (für Fanclub-Mitglieder)

Mittwoch ab 11 Uhr: Fifth Member Presale (für Fanclub-Mitglieder)

Mittwoch ab 16 Uhr: Album Pre-Order-Presale (für alle, die das neue Album vorbestellt haben)

Mittwoch ab 16 Uhr: Metallica PayPal Prio Tickets (für Paypal-Kunden)

PayPal Prio Tickets (für Paypal-Kunden) Mittwoch ab 16 Uhr: Metallica MagentaMusik Prio Tickets (für Privatkunden mit einem Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom )

MagentaMusik Prio Tickets (für Privatkunden mit einem Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag bei der ) Donnerstag ab 9 Uhr: Vorverkauf für alle

Metallica spendet Teil von Ticket-Erlös

Metallica spendet einen Teil des Erlöses aus jedem verkauften Ticket für die M72 Tour 2023/24 an die "All Within My Hands Foundation" (AWMH) der Band. Die 2017 gegründete AWMH hat durch ihre Bemühungen fast 13 Millionen US-Dollar gesammelt – 5,9 Millionen US-Dollar in Form von Zuschüssen für Berufs- und technische Ausbildungsprogramme in den USA, über 2,5 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung von Ernährungsunsicherheit und mehr als 3,2 Millionen US-Dollar für Katastrophenhilfsmaßnahmen weltweit.

