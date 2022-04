Bekannter deutscher TV-Darsteller stirbt im Alter von 90 Jahren

Der bekannte Darsteller Michael Degen ist tot. Der gebürtige Chemnitzer, Schauspieler in zahlreichen Film- und TV-Produktionen, verstarb im Norden Deutschlands.

Michael Degen ist tot. Der bekannte deutsche Schauspieler ist im Alter von 90 Jahren in Hamburg verstorben. "Wir trauern und verneigen uns vor einem Menschen und Künstler, der mit seiner Wärme und Begeisterung berührte und mitriss, und dessen vielseitiges Werk bleiben wird", erklärte der Berliner Rowohlt-Verlag in einer Mitteilung.

Michael Degen verstorben: Schauspieler in prominenten TV-Serien

Degen wurde am 31. Januar 1932 in Chemnitz geboren und hinterlässt vier Kinder aus zwei Ehen. In Deutschland ist der Künstler aus zahlreichen Serien- und Filmproduktionen bekannt, jedoch war der verstorbene Darsteller auch passionierter Theaterschauspieler.

In großen Städten deutschsprachiger Länder stand Degen auf der Bühne, darunter Hamburg, Wien, Salzburg oder auch Berlin. In den Siebzigerjahren erlangte der Schauspieler zunehmend Prominenz durch Auftritte bei großen deutschen TV-Produktionen wie "Tatort", "Die Buddenbrooks" oder "Derrick".

Michael Degen stirbt im Alter von 90 – 2017 wurde es ruhig

Auch die folgenden Jahrzehnte sollte Michael Degen, der bis zu seinem Tod in dritter Ehe lebte, bei bekannten deutschen TV-Formaten verschiedenste Rollen einnehmen. Zum einen handelte es sich um verschiedene Serien wie die "Donna Leon"-Reihe. Doch auch bei Filmproduktionen war der im hohen Alter von 90 verstorbene Chemnitzer eine beliebte Wahl bei der Rollenbesetzung.

Zuletzt wirkte Degen laut seiner filmischen Vita im Jahr 2017 bei Filmproduktionen mit – das lässt darauf schließen, dass er sich im stolzen Alter von Ende 80 langsam zur Ruhe setzte.