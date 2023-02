Er wurde in seiner Rolle als Michael Myers bekannt: George P. Wilbur ist tot

Er verkörperte den legendären Antagonisten Michael Myers in mehreren "Halloween"-Filmen. Nun ist George P. Wilbur im Alter von 81 Jahren gestorben.

George P. Wilbur ist tot. Der US-Amerikaner hatte sich als Schauspieler und Stuntman einen Namen gemacht und vor allem für seine Rolle als Michael Myers in den " Halloween"-Filmen eine internationale Bekanntheit erlangt. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte Christopher Durand, der ebenfalls als Stuntman in der "Halleween"-Serie mitwirkte, am Donnerstag auf Facebook mit: "George P. Wilbur ist gestern Abend verstorben. George, du warst einfach spitze und wurdest viel geliebt. Wir werden dich sehr vermissen."

George P. Wilbur war 1941 in Connecticut geboren worden. Er diente in der US Navy und zog in der Folge nach Kalifornien, um als Stunt-Double zu arbeiten. Seine Filmkarriere begann 1966 mit einer Komparsenrolle in "El Dorado". Seinen großen Durchbruch feierte er dann 1988 mit dem Film "Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück", in dem er den berühmten Antagonisten Michael Myers verkörperte. Wilbur nahm diese Rolle bis zu dem Streifen "Halloween VI – Der Fluch des Michael Myers", der im Jahr 1995 herauskam, ein. Bei "Halloween V – Die Rache des Michael Myers" hatte er als Stuntman für Darsteller Don Shanks mitgewirkt.

In seiner Karriere war Wilbur an mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Zu diesen zählten "Flucht vom Planet der Affen" (1971), die "Mission: Impossible"-Filme (1970 bis 1973) und "Ghostbusters II" (1989). Mitte der 90er-Jahre hatte der US-Amerikaner sein Karriereende bekanntgegeben. Er stannd allerdings 2012 und 2014 noch einmal für Nebenrollen vor der Kamera.

Tod von Michael-Myers-Darsteller George P. Wilburg: Wegbegleiter trauern

Mehrere Weggefährten trauerten in den sozialen Medien um den Schauspieler und Stuntman. "Sehr traurig, von Georges Tod zu hören. Er war so eine freundliche Seele und ein geschätztes Mitglied der 'Halloween'-Familie", schrieb "Halloween"-Drehbuchautor Daniel Farrands auf Facebook.

Schauspieler Spencer Charnas setzte zu Ehren von Wilbur einen Tweet ab: "Ruhe in Frieden, einer meiner liebsten Michael-Myers-Darsteller aller Zeiten, George P. Wilbur."