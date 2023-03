Ehemalige "Miss Universe" Tiffany Ritter trauert um Verlobten

Eine ehemalige "Miss Universe" trauert um ihren Verlobten. Leonard van der Mond verstarb mit 25 Jahren. Die Hintergründe sind nebulös.

Tiffany Ritter und ihr Verlobter Leonard van der Mond wollten eigentlich im März heiraten. Die Hochzeit platzte kurzfristig, da Ritter erkrankte, sollte aber bald nachgeholt werden. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Leonard van der Mond wurde bereits am 9. März tot aufgefunden, wie nun Bild berichtet. Der aktive Leistungssportler starb im Alter von 25 Jahren.

Ehemalige "Miss Universe" im Bodybuilding: Tiffany Ritter trauert um Verlobten

Ritter und van der Mond hatten sich im Dezember letzten Jahres im Fitnessstudio kennengelernt. An einem Ort, an dem die beiden Bodybuilder viel Zeit verbrachten. Schon kurze Zeit später hatte van der Mond, der 1,92 Meter groß und 130 Kilogramm schwer war, um die Hand seiner Freundin angehalten, die kurz nach dem Kennenlernen bei ihm eingezogen war. Es folgten Fotos in Anzug und Hochzeitkleid. Zur Trauung kam es nicht mehr.

Der Hintergrund des überraschenden Todes des Sportlers sind nebulös. Am 9. März soll van der Mond stundenlang verschwunden gewesen sein. Bei der Suche soll er dann in der Nähe des Bodensees leblos in seinem Auto gefunden worden sein. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Familie ordnete eine Obduktion an. Nach dieser soll van der Mond dann am 27. März auf dem Friedhof in Schwenningen beigesetzt werden.

Tiffany Ritter wurde 2022 "Miss Universe" – van der Mond wollte sich selbstständig machen

Laut dem Bild-Bericht wollte sich van der Mond in Kürze mit mehreren Filialen für US-amerikanische Pfannkuchen selbstständig machen. Er hatte zuvor immer wieder an Bodybuilder-Wettkämpfen teilgenommen. Genau wie Ritter, die das enorm erfolgreich machte.

Die 26-Jährige wurde Süddeutsche Meisterin, Deutsche Meisterin und Europameisterin in der "Figurklasse". In der Folge krönte sie ihre Karriere in Bangkok mit dem Titel der "Miss Pro Figure Universe".

