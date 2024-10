Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schotten (Vogelsbergkreis) verletzt worden. Am Dienstagabend war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer der Wohnungen in dem Haus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus der Souterrainwohnung, auch Feuer war schon zu sehen. Die Feuerwehr löschte den Brand laut Polizei zügig.

Die Einsatzkräfte retteten Bewohner aus dem ersten und zweiten Geschoss über eine Drehleiter. Ersten Ermittlungen nach brach der Brand in der Küche einer 80-jährigen Frau aus. Sie habe noch vergeblich versucht, das Feuer in der verrauchten Küche zu löschen und wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Seniorin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei weitere Hausbewohnerinnen im Alter von 57 und 61 Jahren kamen wegen Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr lüftete das Haus, nachdem die Löscharbeiten zu Ende waren. Allerdings sei das Gebäude bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten und Freunden unter. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.