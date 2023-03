Messer-Attacke auf der Kirmes: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Auf einer Kirmes in Münster wurde ein Mann erstochen. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Die Polizei hat nun eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Am Samstagabend eskalierte auf einer Kirmes in Münster ein Streit – und zwar mit weitreichenden Folgen. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde ein Mann an einem Karussell bei dem Volksfest Send niedergestochen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 31-Jährige starb in der Folge trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen an den schweren Verletzungen. Ein Stich hatte ihn offenbar direkt ins Herz getroffen. Der Täter befindet sich seitdem auf der Flucht. Die Polizei hat nun eine Beschreibung des Mannes herausgegeben.

Münster, Messer-Attacke auf Kirmes: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft hatte am Sonntag bekanntgegeben, dass die Mordkommission die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat. Am Montagmorgen war der Täter zunächst weiter flüchtig. Es gibt allerdings Hinweise. "Wir haben unmittelbar nach der Tat Videoaufnahmen sichern können, die den Tatverdächtigen mit seinem Begleiter sowie die Tathandlung zeigen", sagte der Leiter der Mordkommission am Sonntagmittag. Er forderte den Verdächtigen und einen Begleiter auf, sich zu stellen. Mittlerweile hat die Polizei eine Täterbeschreibung herausgegeben:

Alter: 16 bis 21

16 bis 21 Größe: ungefähr 1,70 Meter

ungefähr 1,70 Meter Haare: schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert

schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert Kleidung: weiße Sneaker, hellgraue Jogginghose und Kapuzenpulli

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Münster: Volksfest Send nach Tot von Familienvater abgebrochen

Das Volksfest wurde in Münster nach dem dramatischen Zwischenfall vorzeitig abgebrochen. Sie findet dreimal jährliche auf dem Festplatz auf dem Schlossplatz statt. Die Send hatte am 11. März begonnen und hätte regulär am Sonntagabend ihr Ende finden sollen.

"Nach dem tödlichen Messerangriff am späten Samstagabend verbietet sich schon aus Respekt vor dem Opfer die Fortsetzung des Sends", sagte Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU). Er wollte am Tatort eine Gedenkkerze anzünden. Die Stadt gab bekannt, dass es sich bei dem Opfer um einen Familienvater handelt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass sich die beiden Männer zufällig begegneten.

Lesen Sie dazu auch