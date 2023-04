Schauspielerin Muriel Baumeister kämpft gegen Krebs

Schauspielerin Muriel Baumeister kämpft mit allen Mitteln gegen Krebs. Trotz allem, was sie in den vergangenen Monaten erlebt hat, zeigt sie sich in einem Interview zuversichtlich.

"Vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde", sagte Muriel Baumeister in einem Interview mit der Illustrierten Bunte. Die 51-jährige Schauspielerin kämpft gegen Krebs. Trotzdem sei sie zuversichtlich und könne sagen, alles getan zu haben, um der Krankheit die Stirn zu bieten. Sie habe eine Antikörpertherapie, eine Chemotherapie und eine Operation hinter sich. Aktuell mache sie noch immer eine Strahlentherapie. "Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht", so Baumeister in dem Interview.

Muriel Baumeister spricht erstmals öffentlich über Krebs-Erkrankung

Die Schauspielerin bezeichnete die Chemotherapie als "die Hölle auf Erden". Alles andere in ihrem Leben sei dagegen ein Ponyhof gewesen. Sie habe die Chemotherapie in der Vorweihnachtszeit sogar abbrechen wollen. Ihr Sohn habe sie aber zum Weitermachen überredet.

Ärzte hätten die Krankheit im Sommer 2022 bei ihr diagnostiziert, wie t-online berichtet. Zuvor hätte sie selbst beim Baden "einen relativ großen Knoten" in ihrer linken Brust ertastet.

In dem Interview mit der Bunten sprach Baumeister zum ersten Mal öffentlich über ihre Krebs-Erkrankung. Auf Instagram zeigte sie sich in den vergangenen Monaten meist mit Mütze. Auch Fotos mit abrasierten Haaren veröffentlichte die Schauspielerin auf ihrem Profil. Im Dezember besuchte sie eine Veranstaltung, bei der sie eine Perücke trug.

Muriel Baumeister aus vielen TV-Serien bekannt

Baumeister ist seit den Neunzigerjahren im Fernsehen zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Familienserie "Ein Haus in der Toscana", die ZDF-Serie "Der Landarzt" und die ARD-Krimireihe "Einsatz Hamburg Süd". Auch in der Serie "Bis in die Spitzen" spielte sie eine der Hauptrollen. Zudem hatte sie Auftritte in Formaten wie "Derrick", "Tatort" oder "Polizeiruf 110".

2016 hatte Baumeister einen Autounfall. Dabei wurde Alkohol in ihrem Blut festgestellt. Danach machte sie einen Entzug und lebt offenbar seitdem nüchtern.