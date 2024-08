Neue Direktorin des Historischen Museums Frankfurt

Das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt hat Doreen Mölders zur neuen Direktorin des Historischen Museums Frankfurt ernannt. Die 48-Jährige übernimmt ab dem 1. Januar 2025 die Leitung von Jan Gerchow, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. «Dr. Mölders ist eine erfahrene Museumsmanagerin und ausgezeichnete Wissenschaftlerin, die für innovative und zukunftsorientierte Ansätze in der Museumsarbeit bekannt ist», sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig per Mitteilung.

Mölders studierte unter anderem Geschichte und Archäologie an den Universitäten Freiburg und Leipzig. Zuletzt leitet sie das Westfälische Landesmuseum für Archäologie und Kultur des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe.

Das Historische Museum Frankfurt ist das älteste Museum der Stadt und laut Mölders «durch seine innovative Museumsarbeit ein Vorbild für viele andere Kulturhäuser». Sie freue sich daher, die Zukunft dieses außergewöhnlichen Hauses mitgestalten zu dürfen, sagte sie. Als eines der größten Stadtmuseen Europas präsentiert das Museum in verschiedenen teils wechselnden Ausstellungen Themen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt.