Musikproduzent Frank Farian ist gestorben

Frank Farian ist tot. Der Musikproduzent ist im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben, wie seine Familie bekannt gab.

Der Musikproduzent uns ehemalige Schlagersänger Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte die Agentur Allendorf Media am Dienstag unter Berufung auf seine Familie mit. Er soll in seinem Apartment in Miami friedlich eingeschlafen sein.

Frank Farian ist tot: Er feierte zahlreiche internationale Erfolge

Farian, der 1941 als Franz Reuther in Kirn (Rheinland-Pfalz) an der Nahe geboren wurde, verkaufte weltweit mehr als 800 Millionen Tonträger und gilt damit als der international erfolgreichste Produzent aus Deutschland. Er arbeitete mit Superstars wie Stevie Wonder und Meat Loaf zusammen und galt als der Milli-Vanilli-Macher.

Vor seiner Musikkarriere hatte Farian als Koch gearbeitet. 1961 gründete er seine erste Band Frankie und die Schatten. Ende der 60er unterschrieb er dann seinen ersten Plattenvertrag als Solokünstler Frank Farian, der erste Nummer-eins-Hit folgte 1976 mit "Rocky". In dieser Zeit gründete er auch die Disko-Formation Boney M., mit der er später über 150 Millionen Tonträger verkaufte, darunter allein mehr als 60 Millionen Singles wie "Rivers of Babylon", "Daddy Cool" und "Ma Baker". "Mary's Boychild" schaffte es sogar als meistverkaufte Single aller Zeiten ins Guinness-Buch der Rekorde.

Frank Farian war der Produzent von Milli Vanilli

Mit dem Pop-Duo Milli Vanilli feierte Farian als Produzent Ende der 80er erneut große Erfolge. Das Album "Girl You Know It's True" stand sieben Wochen auf Platz eins der amerikanischen Billboard-Charts. Bis heute ist das keinem anderen deutschen Künstler gelungen.

Ende vergangenen Jahres kam die Geschichte des Duos in die deutschen Kinos. 1990 sorgte dieses für einen Skandal, weil herauskam, dass Fab Morvan und Rob Pilatus ihre Hits nicht selbst gesungen hatten. Im Film "Girl You Know It's True" wurde Farian von Matthias Schweighöfer gespielt.