Cher veröffentlicht Weihnachtssong mit Giovanni Zarrella

Die ersten Weihnachtsklassiker klettern bereits die Charts nach oben - und Cher will folgen. Die 78-jährige Pop-Ikone legt ihren Weihnachtshit «DJ Play A Christmas Song» neu auf. Mit dabei: Sänger Giovanni Zarrella (46). Er übernimmt in der englisch-italienischen Neuauflage des Popsongs etwa die italienischen Zeilen: «Diese Nacht fühlt sich so gut an, weil die ganze Welt vereint ist durch ein Licht, das nur an Weihnachten erstrahlt».

Für ihn sei es eine große Ehre mit Cher zusammenzuarbeiten, sagte Zarrella. «Es freut mich sehr, in meiner musikalischen Karriere erleben zu dürfen, diesen Song, der inzwischen ein echter Welthit geworden ist, nun noch einmal gemeinsam mit ihr in meiner Heimatsprache zu veröffentlichen».

In seinem für das nächste Jahr angekündigten Album «Universo» will der Sänger einer Mitteilung des Labels zufolge in die Hochphase des Italo-Disco-Pops der Achtzigerjahre zurückreisen - ganz im Stil des nun veröffentlichten Duetts mit Cher.

Icon Vergrößern Giovanni Zarella singt in dem neu aufgelegten Song an der Seite von Cher. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Icon Schließen Schließen Giovanni Zarella singt in dem neu aufgelegten Song an der Seite von Cher. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa