Anschlag auf Wiener Bahnhof verhindert – 14-Jähriger verdächtig

Wenige Tage nach einer tödlichen Messerattacke im österreichischen Villach wurde offenbar ein mutmaßlicher Anschlag auf den Wiener Westbahnhof verhindert. Das Innenministerium gibt an, den 14-jährigen Tatverdächtigen bereits am 10. Februar in Wien festgenommen zu haben. Dabei handelt es sich um einen Österreicher, der sich im Internet radikalisiert haben soll. In der Pressemitteilung des Innenministeriums heißt es, der Jugendliche soll auf Tiktok Storys und Videos mit islamistischem Gedankengut verbreitet haben. Durch nicht näher benannte Hinweise sei die Verfassungsschutzbehörde DSN darauf aufmerksam geworden. Der Verdächtigte verweigerte nach seiner Verhaftung die Aussage.

Wien: Westbahnhof war offenbar Ziel eines Anschlags

Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise kriminellen Organisation ordnete die Staatsanwaltschaft Wien seine Verhaftung an. Bei der Festnahme hatte der Verdächtige ein Messer mit einer Säge und einer fünf Zentimeter langen Klinge in seiner Hosentasche.

Darüber hinaus fand die Staatsanwaltschaft Wien bei einer Hausdurchsuchung zahlreiche islamistische Bücher. Zudem fanden handschriftliche Skizzen, die Anschläge mit Messern und Macheten auf einem Bahnhof sowie auf Polizistinnen und Polizisten zeigten. Bei der Durchsuchung des zur Wohnung gehörigen Kellerabteils wurden Aluminiumrohre beziehungsweise Tischbeine sowie ein Panzertape in einem Versteck gefunden. Diese Materialien hätten zum Bombenbau verwendet werden sollen. Ebenso wurde in einer weiteren Tasche ein Kampfmesser mit einer 16,5 Zentimeter langen Klinge, ein weiteres Klappmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge sowie eine Flagge mit dem islamischen Glaubensbekenntnis vorgefunden und sichergestellt.