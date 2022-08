Eva-Maria Hagen ist tot

Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Eva-Maria Hagen ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihre Tochter Nina Hagen trauert.

Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Eva-Maria Hagen ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihre Tochter, die Sängerin Nina Hagen, erklärte gemeinsam mit ihren Kindern Cosma Shiva und Otis gegenüber der Bild: "Am 16. August 2022 hat unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen und ist uns in die ewige Heimat vorausgegangen. Wir trauern voller Sehnsucht, in Liebe und Dankbarkeit."

Eva-Maria Hagen: Eine der erfolgreichsten DDR-Schauspielerinnen

Hagen wurde als Theater- und Filmschauspielerin in der DDR bekannt. 1953 war sie das erste Mal im Theater zu sehen. Unter der Regie von Bertold Brecht spielte sie im Stück "Katzgraben" am Berliner Ensemble. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in dem Film "Vergesst mir meine Traudel nicht". im Jahr 1957. Sie wurde zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen der DDR.

1977 wurde ihr die Staatsbürgerschaft der DDR entzogen und sie siedelte mit ihrer Tochter Nina Hagen in die BRD über. Auch dort arbeitete sie als Schauspielerin. Zudem machte sie Musik.

Tod von Eva-Maria Hagen: Die Schauspielerin privat

Hagen hatte 1954 den Drehbuchautor Hans Oliva-Hagen geheiratet. Mit ihm hat sie die 1955 geborene Tochter Catharina, die später unter dem Namen Nina Hagen bekannt wurde. Die Ehe hielt fünf Jahre lang. Von 1965 bis 1972 war sie mit Liedermacher Wolf Biermann liiert. Zeitweise lebte sie mit dem Regisseur Matti Geschonneck und später mit dem Pianisten Siegfried Gerlich zusammen. Hagen lebte in Hamburg, Berlin und der Uckermark.