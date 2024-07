Nach Auftritt bei Wimbledon: Zieht Prinzessin Kate sich wieder zurück?

Prinzessin Kate hatte sich nach ihrer Krebs-Diagnose zurückgezogen und war kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Vor dem „Trooping the Colour“ im Juni wurde lange spekuliert, ob sie sich dort erstmals wieder öffentlich zeigen wird. Schließlich handelt es sich bei der Militärparade um einen wichtigen Termin im Kalender der Royals.

Tatsächlich war Kate bei der Feierlichkeit zu Ehren des Geburtstags des Monarchen an der Seite ihrer Familie in der Öffentlichkeit zu sehen – und sorgte mit ihrem Auftritt für Erleichterung bei den Fans. Beim Tennisturnier von Wimbledon erschien die Prinzessin von Wales dann erneut und verfolgte das Finale am 14. Juli gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte und ihrer Schwester Pippa Middleton. Das machte Hoffnung darauf, dass Kate nun wieder regelmäßig zu sehen sein wird. Doch nun stellt sich die Frage, ob sich Prinzessin Kate wieder zurückziehen wird.

Prinzessin Kate: Royals steht Auszeit im Sommer bevor

„Früher hat sie ihr Leben nach dem Kalender gelebt, und jetzt lebt sie ihr Leben, und der Kalender kommt danach“, sagte Robert Jobson, Autor des neuen Buches „Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen“ gegenüber dem Promi-Portal people.com. Aber was bedeutet das konkret für ein öfteres Wiedersehen von Kate?

Die royale Familie schaut jetzt der bevorstehenden Auszeit im Sommer entgegen. Für Kate wird es wohl auch eine Zeit der Genesung. Auf dem Programm stehen vermutlich ein Aufenthalt in ihrem Landhaus Anmer Hall, das nahe der Strände von Nord-Norfolk liegt. Hier unternehmen die Royals gerne Ausflüge und Bootsfahrten. Im Spätsommer wird es dann wahrscheinlich ins Schloss Balmoral nach Schottland gehen, das die royale Familie üblicherweise als Rückzugsort während der Sommerzeit nutzt.

Kate hat „etwas Schreckliches und Stressiges durchgemacht“

„Sie wird nicht im Mittelpunkt stehen müssen“, erklärte ein Palast-Insider gegenüber people.com. „Mit ihrer Familie zusammen zu sein und einfach sie selbst zu sein, wird ihr Energie geben. Es wird viel Zeit geben, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren.“ Schließlich habe sie „etwas Schreckliches und Stressiges durchgemacht“, sagt der Palast-Insider weiter. Vor ihrem Auftritt bei „Trooping the Colour“ hatte Kate selbst in einer Mitteilung erklärt, dass sie „noch nicht über den Berg“ sei.

Damit dürfte die Prinzessin von Wales wohl zeitnah erst mal nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Die Palastmitarbeiter betonten nach dem Auftritt der Prinzessin beim „Trooping the Colour“ auch, dass dieser keine Rückkehr ins öffentliche Leben bedeute. Der Autor Jobson macht gegenüber people.com dennoch Hoffnung: „Sie wird zurückkommen.“

