Nach der Krebserkrankung: König Charles muss wichtige Veranstaltung absagen

Wegen einer Krebserkrankung tritt König Charles derzeit kürzer. Die Regierungsgeschäfte soll er aber weiterhin führen. An einer wichtigen Veranstaltung fehlte der König stattdessen.

Die Bekanntgabe der Krebserkrankung von König Charles III. löste weltweit Bestürzen aus. Rasch erfuhr die Öffentlichkeit von König Charles' Gesundheitszustand, auch um "Spekulationen zu vermeiden", wie es in der Mitteilung des Palastes hieß. Zahlreiche Briefe mit Genesungswünschen flatterten seither in den Buckingham Palace, der König war zu Tränen gerührt und Königin Camilla versicherte laut Guardian, ihrem Mann ginge es "sehr gut."

Doch die wirklichen Auswirkungen der Erkrankung, die den derzeitigen Regenten des Vereinigten Königreichs laut Palast-Mitteilung zu regelmäßigen medizinischen Behandlungen zwingen, zeigen sich erst allmählich. So musste der 75-Jährige nun aus gesundheitlichen Gründen eine wichtige öffentliche Gedenkveranstaltung des Vereinigten Königreichs absagen.

König Charles III. musste persönliche Teilnahme an Gedenkveranstaltung zum Commonwealth Day absagen.

Es ist einer der besonderen Tage im Kalender eines jeden Royals: Der Commonwealth Day. An jedem zweiten Montag im März finden alljährlich Festlichkeiten im Buckingham Palace statt, zu der die sogenannten Commonwealth of Nations geladen sind. Ein loser Staatenbund bestehend aus 56 Nationen, die meisten von ihnen ehemalige britische Kolonien, wie auf thecommonwealth.org nachzulesen ist. Dieses Jahr fiel der Commomwealth Day auf den 11. März. Doch vor allem einer fehlte dieses Jahr, der Gastgeber, König Charles III. selbst.

Wie der englische Daily Express schreibt, nahmen stattdessen unter anderem Königin Camilla (76) und Thronfolger Prinz William (41) am traditionellen Gottesdienst in der Westminster Abbey teil. König Charles III. war aber doch irgendwie anwesend für die Teilnehmenden, auch wenn nur über den Bildschirm. Denn per Video-Schalte, die laut der Zeitung zuvor aufgenommen worden war, war das Oberhaupt der Royals zugeschaltet. Laut Daily Express arbeitet hält der König hinter den Kulissen weiter die Regierungsgeschäfte in der Hand, unter anderem soll er weiter persönliche Treffen abhalten. Auf medizinischen Rat hin nehme der König vorerst einzig Abstand von öffentlichen Terminen, hieß es vor einiger Zeit aus dem Palast

König Charles meldet sich per Video-Schalte: "Habe keine Zweifel, dass wir diese Reise fortführen"

Mit fester Stimme referiert Charles in einem etwa fünfminütigen Video, das auf YouTube einzusehen ist, über die Bedeutung des Commonwealth, der sich vor allem durch seine langlebige Zusammenarbeit auszeichne: "Der Commonwealth ist eine Konstante in meinem Leben, eine wertvolle Quelle von Stärke, Inspiration und Stolz", so der König mit Blick auf seinen jüngst begangenen 75. Geburtstag in seiner Rede.

Auch zu seiner Erkrankung nahm Charles Stellung: "In den letzten Wochen haben mich Ihre wunderbaren und freundlichen Wünsche für meine Gesundheit zutiefst berührt, und im Gegenzug kann ich Ihnen nur weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen im gesamten Commonwealth dienen." Charles beendete die Rede mit den Worten: "Ich habe keine Zweifel daran, dass wir uns auch weiterhin im gesamten Commonwealth gegenseitig unterstützen werden, so wie wir zusammen diese wichtige Reise fortführen werden."

Übrigens könnte König Charles' Krebsdiagnose wieder zu einer Annäherung mit seinem Sohn, Prinz Harry, führen. Dieser jedenfalls besuchte seinen kranken Vater direkt, als er von der Diagnose erfuhr.