Wegen Vogelschlag: Lufthansa-Flieger muss umkehren

Kurz nach dem Start am Flughafen Frankfurt musste eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Berlin umkehren. In der Luft war sie mit mehreren Vögeln kollidiert. Zurück in Frankfurt, sei die Maschine sicher gelandet. Alle an Board anwesenden Personen konnten den Flieger auf normalem Weg verlassen. Das teilte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa mit.

Lufthansa-Flieger kollidiert mit Vögeln

Wie bei solchen Sicherheitslandungen üblich, rückte die Flughafenfeuerwehr vorsorglich aus. Der restliche Flugverkehr wurde laut dem Flughafenbetreiber Fraport von dem Vorfall nicht beeinträchtigt.

Mit einem Ersatzflieger wurden die Passagiere anschließend nach Berlin gebracht. Wie stark das Flugzeug bei dem Vorfall beschädigt wurde, war zunächst unklar. Ein Zusammenstoß mit Vögeln, auch Vogelschlag genannt, kann großen Schaden an Flugzeugen anrichten. Piloten werden für Zwischenfälle dieser Art geschult. Am Flughafen in Frankfurt sind zudem Wildtierexperten im Einsatz. Sie sollen die Risiken für Zusammenstöße von Flugzeugen und Vögeln minimieren.