Weihnachtsstern muss nicht nach einer Saison in den Biomüll

Weihnachtssterne können nach dem Rat von Experten mit etwas Geschick über den Sommer gebracht werden und über mehrere Jahre als Feiertagsschmuck dienen. Der Aufwand lohne sich im Sinne der Nachhaltigkeit und als Zeichen gegen die Wegwerfmentalität, teilte der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in Kassel mit.

«Leider landen nahezu alle der farbenfrohen Pflanzen nach wenigen Wochen in der Biotonne, weil sie scheinbar eingehen. Dabei steckt in ihnen oft mehr Leben, als man denkt», erläuterte Gartenbau-Fachmann Sebastian Bartsch. Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima) sind mehrjährige Pflanzen. An ihren natürlichen Standorten wie etwa in Mittelamerika können sie zu Sträuchern heranwachsen.

Weihnachtssterne sollten in der Wohnung an einem hellen Platz stehen. Nach den Eisheiligen kann die Pflanze ins Freie. «Damit der Weihnachtsstern dann pünktlich zur Adventszeit wieder blüht, darf er ab der Tag-Nacht-Gleiche um den 23. September maximal zwölf Stunden dem Licht ausgesetzt sein», rät der Experte. Schon das diffuse Licht eines Fernsehers könne die Blütenbildung stören. Der Versuchsingenieur rät, nachts einen Karton überzustülpen. Erfolgreich übersommerte Pflanzen können nach zwei Jahren schon rund 1,5 Meter groß werden.