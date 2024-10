Dauerregen in Hessen - Besserung in Aussicht

Auf Hessen kommen einzelne Gewitter und noch mehr Regen zu. Im Westen des Landes sagt der Deutsche Wetterdienst für den ganzen Vormittag Dauerregen voraus. Seit Mittwochvormittag sind in der Westhälfte Hessens gebietsweise Regenmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter gefallen, in Staulagen lokal sogar noch etwas mehr. Im weiteren Tagesverlauf kommt der Regen nur noch zeitweilig als Schauer.

Anfangs ist es zudem windig bis stürmisch mit starken bis stürmischen Böen zwischen 55 und 70 Stundenkilometer, in Hochlagen vereinzelt auch mit Sturmböen bis 85 Stundenkilometer. Der Wind soll aber rasch abklingen. Später kann es im Süden auch einzelne Gewitter geben.

Dabei ist es recht mild. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad an. Sogar in höheren Lagen wird es noch um die zehn Grad warm. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und zeitweise gibt es schauerartigen Regen.

In den Karten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie war am Donnerstagmorgen eine erste Meldestufe für Hochwasser erreicht. Der Pegel Auhammer an der Eder in Nordhessen wurde gelb - das bedeutet: Meldestufe eins. Alle anderen Pegel waren am Vormittag weiter grün.