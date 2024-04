Totale Sonnenfinsternis an den Niagara-Fällen

Die Region an den weltberühmten Wasserfällen bereitet sich an diesem Montag auf den Ansturm von vielen Hunderttausend Menschen vor.

Die Region rund um die weltberühmten Niagara-Fälle bereitet sich auf einen nie erlebten Ansturm von Besuchern vor. Die kanadisch-amerikanische Grenzregion gilt als eines der Gebiete, in denen an diesem Montag die totale Sonnenfinsternis, die auf dem nordamerikanischen Kontinent von der Pazifikküste Mexikos bis zur Atlantikküste Kanadas zu sehen ist, am besten beobachtet werden kann – mit entsprechenden Schutzvorkehrungen für die Augen. Allein in der kanadischen Stadt Niagara Falls werden mehr als eine Million Menschen erwartet.

Sonnenfinsternis 2024: Zwei Naturwunder treffen aufeinander

„Die Niagara-Fälle sind eines der großen Naturwunder der Welt. Und die totale Sonnenfinsternis ist eines der himmlischen Wunder“, sagt Jim Diodati, Bürgermeister der kanadischen Stadt Niagara Falls. Nun, so sagt er, träfen diese beiden Wunder aufeinander. Spätestens nach einer Veröffentlichung des Magazins National Geographic, in der die Niagara-Region als einer der Orte bezeichnet worden war, an dem die Sonnenfinsternis am besten zu sehen ist, setzte der Run ein. Im Sommer 2012 waren rund 150.000 Menschen nach Niagara Falls gekommen, als der US-amerikanische Artist Nik Wallenda auf einem Drahtseil den als Hufeisen-Fall bekannten kanadischen Teil der Niagara-Fälle zwischen Kanada und den USA überquerte. Jetzt erwartet Diodati die acht- bis neunfache Zahl an Gästen – also mehr als eine Million.

Der „Pfad der Totalität“, also der Streifen, in dem die Sonnenfinsternis wirklich komplett ist, wird etwa 185 Kilometer breit sein. Eine totale Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond in der direkten Linie zwischen Erde und Sonne steht, die Sonne vollständig bedeckt und seinen Schatten auf die Erde wirft. Die Sonnenfinsternis wird diesmal im Südpazifik beginnen und am Vormittag etwa um 11 Uhr Ortszeit bei Mazatlan die Westküste Nord-Mexikos erreichen. Der Weg führt dann über Dallas, Little Rock/Arkansas, Indianapolis und Cleveland in die Niagara-Region, wo sie am frühen Nachmittag – etwa um 15.20 Uhr – zu sehen sein wird. Die kanadische Millionenstadt Toronto liegt einige wenige Kilometer außerhalb des Pfades der totalen Sonnenfinsternis. In Kanada wird die Finsternis dann entlang des Ontario-Sees und des St. Lorenz-Stroms nach Montreal (etwa 15.28 Uhr) ziehen, dann einige nordöstliche Gebiete der USA berühren und schließlich die kanadischen Atlantikprovinzen verdunkeln. Gander und Bonavista in Neufundland werden die letzten Orte auf dem nordamerikanischen Kontinent sein, bevor die Sonnenfinsternis auf den Atlantik hinauszieht und dort endet. Die Dauer der Sonnenfinsternis wird zwischen zwei und vier Minuten sein.

Totale Sonnenfinsternis ist eine selten zu sehende himmlische Konstellation

Diese himmlische Konstellation ereignet sich kanadischen Presseberichten zufolge etwa fünfmal in einem Jahrzehnt. Aber die Wahrscheinlichkeit, sie nahe des eigenen Wohnorts zu sehen, ist sehr gering. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit, sie in überschaubarem Zeitraum zweimal sehen zu können. Am 26. Februar 1979 war über Kanada eine Sonnenfinsternis zu erleben, im August 2008 erneut, aber nur in der extrem dünn besiedelten hohen Arktis. 2017 reisten kanadische Fans zur Sonnenfinsternis in die USA. Die nächste „total eclipse“ wird im März 2033 in Alaska zu sehen sein. In West-Kanada, Montana und Nord-Dakota wird man sie, diesen Berichten zufolge, 2044 erleben können.

Nicht nur an den Niagara-Fällen sind die Hotels, AirBnB und Campingplätze seit Langem ausgebucht, auch in anderen Städten entlang des Pfades der „total eclipse“ ist es nicht leicht, jetzt noch eine Unterkunft zu finden. Die Preise sind in die Höhe geschnellt. Viele Restaurants nehmen keine Reservierungen mehr an. Sie erwarten einen ständigen Zustrom von Gästen, vor und direkt nach der Finsternis.

Augenärzte warnen: Auch mit besonderen Schutzbrillen sollte man nur wenige Sekunden direkt in die Sonne schauen. Foto: Francisco Canedo, Xinhua/dpa

Viele Schulen in Kanada und den USA sind an diesem Tag geschlossen. Die Schulbehörden wollen nicht das Risiko eingehen, dass Kinder ohne Schutz in die Sonne blicken, was zu schweren Augenschäden führen kann. An der Universität von Buffalo in den USA wird eine „post-eclipse eye clinic“ eingerichtet, die direkt nach der Sonnenfinsternis bis abends um 21 Uhr geöffnet sein soll. Die Ärzte warnen davor, direkt und ungeschützt in die Sonne zu schauen. Auch der Strahlenkranz, die Corona, in den wenigen Minuten der Sonnenfinsternis ist gefährlich. Reguläre Sonnenbrillen schützen nicht ausreichend vor den Infrarot-Sonnenstrahlen, die dauerhafte Schädigungen der Retina, der Netzhaut, hervorrufen können, warnen Augenärzte. Praxen, Apotheken und kommunale Bibliotheken haben Schutzgläser verkauft oder kostenlos abgegeben mit eindringlichen Mahnungen, selbst mit Schutzbrillen nur wenige Sekunden in die Sonne zu schauen.