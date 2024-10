Der Hausrotschwanz ist der „Vogel des Jahres“ 2025

Der Naturschutzbund hat den Hausrotschwanz zum Vogel des Jahres gekürt. Das hat die Organisation in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach habe sich der Singvogel in einem „Kopf-an-Kopf-Rennen“ bei der jährlichen Abstimmung durchgesetzt und löst damit im Januar den Kiebitz als Vorjahressieger bei der Vogelwahl ab.

An der Abstimmung, die im September begonnen hatte, nahmen nach Angaben des Nabu rund 143.000 Menschen teil. Der Hausrotschwanz erhielt dabei rund 30 Prozent der Stimmen, auf den weiteren Plätzen folgten die Waldohreule mit 28,2 Prozent sowie der Schwarzspecht, der Schwarzstorch und und der Kranich. Der „Vogel des Jahres“ wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 gekürt. Seit 2021 wird er durch eine öffentliche Wahl bestimmt.

Vogel des Jahres 2025: Das ist der Hausrotschwanz

Der Siegervogel Hausrotschwanz ist in den vergangenen Jahren häufiger umgezogen: Kommt das Tier eigentlich aus dem Bergland, ist es nun auch in den Städten anzutreffen. Dem Steckbrief des Nabu zufolge findet er dort „beste Voraussetzungen, um zu brüten“. Der Hausrotschwanz sei damit immer häufiger in unmittelbarer Nähe zum Menschen unterwegs und mache Frühaufstehern eine Freude: „Etwa 70 Minuten vor Sonnenaufgang beginnt der Hausrotschwanz mit seinem lautstarken Gesang“, schreibt der Nabu. Sein wissenschaftlicher Name lautet Phoenicurus ochruros.

Ausgerufen hatte die Organisation die Wahl zum Vogel des Jahres vor über 50 Jahren, um auf die Gefahr für Arten und Lebensräume aufmerksam zu machen. Erster bundesweiter Vogel des Jahres war der Wanderfalke. Eisvogel, Wiedehopf, Weißstorch, Braunkehlchen, Rotkehlchen, Kiebitz und Feldlerche wurden mehrfach ausgezeichnet. Für den Hausrotschwanz ist der Titel im kommenden Jahr eine Premiere. Auch in über einem Dutzend anderer Länder gibt oder gab es eine Auszeichnung für den Vogel des Jahres.