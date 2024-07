Robert Downey Jr. wird Doctor Doom

Mit einer Schurkenrolle will Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. (59) in das Marvel-Universum zurückkehren. Bei der Comic-Con-Filmmesse im kalifornischen San Diego überraschte der Iron-Man-Held die Fans am Wochenende mit seinen neuen Plänen. In einem grünen Kostüm, hinter einer silbernen Gesichtsmaske versteckt, tritt Downey zunächst unerkannt auf die Bühne. Dann nimmt er die Maske ab und lauter Jubel ertönt. In zwei Filmen, «Avengers: Doomsday» und «Avengers: Secret Wars», beide unter der Regie der Brüder Joe und Anthony Russo, soll der Star den Marvel-Bösewicht Doctor Doom spielen.

Seit dem Film «Iron Man» (2008) trat Downey viele Male als das exzentrische Genie Tony Stark alias Iron Man vor die Kamera, zuletzt in dem Kino-Hit «Avengers: Endgame» (2019). Darin kam der Superheld ums Leben, die Fans mussten von der ikonischen Figur Abschied nehmen.

Zuletzt machte Downey mit seiner Rolle in Christopher Nolans Drama «Oppenheimer» Furore. Seine Nebenrolle als der Politiker und Unternehmer Lewis Strauss, Kontrahent der Hauptfigur J. Robert Oppenheimer, brachte Downey im März seinen ersten Oscar ein.

Der Schurke Victor von Doom alias Doctor Doom ist im Marvel-Universum ein Erzfeind des Superhelden-Quartetts Fantastic Four. Sein entstelltes Gesicht verbirgt er hinter einer Maske, dazu trägt er einen grünen Kapuzen-Umhang. Die beiden «Avengers»-Filme mit Downey als Doctor Doom sollen 2026 und 2027 ins Kino kommen.