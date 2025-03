Von Schnapsidee zur Primetime-Show: Joko und Klaas zocken

Bei ProSieben und Joyn startet an diesem Samstag (20.15 Uhr) eine Sendung mit einem vielversprechenden Namen. Sie heißt «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» und stammt aus der Ideenschmiede der Entertainer Joko und Klaas.

Entscheidung für das neue Format fiel vor laufender Kamera

Der Einfall dazu entstand vor knapp einem Jahr recht spontan. Im April 2024 übernahm das Duo für 24 Stunden die Kontrolle bei ProSieben und zeitweise auch bei Sat.1. Die zwei machten allerlei Unfug, gingen vor laufender Kamera Joggen und brannten Feuerwerk im Keller ab, probierten aber auch manche neue Show-Idee aus. Immerhin sind die beiden bei ProSieben die Spezialisten für alles Unberechenbare.

Ausgerechnet an diesem Tag war es aber ihr eigener Senderchef, der die beiden Moderatoren vor laufender Kamera überraschte: Kurz vor der letzten Frage von «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» rief ProSieben-Boss Hannes Hiller die beiden auf dem Handy an und entschied kurzerhand, aus der improvisierten Schnapsidee der beiden eine eigenständige Show zu machen.

Ob es sich dabei wirklich um eine spontane Eingebung des Senderchefs handelte oder doch um eine öffentlichkeitswirksame Inszenierung, lässt sich schwer beurteilen. Klar ist jedoch: «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» geht an diesem Wochenende als eigenständiges Format auf Sendung und soll an vier Samstagen um 20.15 Uhr auf ProSieben laufen.

Jeder Zuschauer in der Nähe kann potenziell mitmachen

Dieser Tage veröffentlichte der Sender Bilder der beiden Entertainer auf einer regnerischen Weide mit Lamas im Hintergrund. Die Show solle an abwechslungsreichen, überraschenden und absurden Orten stattfinden, teilte ProSieben mit. Die Orte sollen geheim gehalten und erst kurz vor Beginn der jeweiligen Sendung öffentlich gemacht werden.

Dadurch habe jeder Zuschauer, der am Tag der Show in der Nähe ist, die Möglichkeit, ohne Casting in die Sendung zu kommen und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Bei der Pilotsendung vor einem Jahr hatten die Moderatoren mit wenigen Stunden Vorlauf dazu aufgerufen, als Kandidatin oder Kandidat spontan ins Studio nach Berlin-Adlershof zu kommen.

Die Regeln der Quizshow sind wie folgt: Drei Kandidaten beantworten als Team die insgesamt 25 Fragen der beiden Moderatoren. Ein Teammitglied muss binnen einer gewissen Zeit auf einen Buzzer drücken und die Antwort geben. Ist die Antwort richtig, kommt die ganze Dreiergruppe eine Runde weiter.

Ist die Antwort falsch, fliegt nur der Beantworter raus. Die verbleibenden zwei Teammitglieder kommen weiter und erhalten ab der nächsten Runde Gesellschaft von einem neu hinzukommenden Kandidaten. Antwortet keiner der drei Kandidaten auf die Frage und läuft die Zeit ab, fliegen alle raus.

Gewinner braucht «Bereitschaft zum Zocken»

Um die Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, brauche es deshalb neben Teamwork und Wissen auch eine gewisse «Bereitschaft zum Zocken», um sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen, hieß es von ProSieben.

Die beiden Entertainer Joko und Klaas hatten jüngst ihren Exklusiv-Vertrag mit ProSiebenSat.1 um fünf Jahre verlängert. ProSieben-Chef Hiller hatte im Zuge der Vertragsverlängerung versprochen, man werde gemeinsam «weiter Grenzen testen und für Überraschungen sorgen – darauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen.»

Nun folgt mit «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» der nächste Streich. Insgesamt sind Joko und Klaas damit derzeit in sechs Formaten auf ProSieben und Joyn auf Sendung, teilte der Sender mit.

Sowohl das Format «Joko & Klaas gegen ProSieben» als auch «Wer stiehlt mir die Show?» werden unter den Titeln «Beat the Channel» und «Stealing the Show!» auch international vermarktet – unter anderem in den Niederlanden, in Großbritannien und Frankreich.