Labubus-Figuren: Schrecklich süß

Da haben diese Unmenschen den Schnuller der armen Monchhichis einfach in Methamphetamin getränkt. Der körperliche Verfall der in den 80er-Jahren noch schnuckeligen Spielpuppen ist eindrücklich. Weil unter Drogen gesetztes Spielzeug keinen guten Leumund genießt, gaben die Erfinder ihrem frankensteinschen Werk einen neuen Namen: Labubus. Das Fantasie-Viech schafft es gerade rund um den Erdball zum fancy Mode-Accessoire. Vor sechs Jahren dachte sich ein Designer in Hongkong, es sei eine gute Idee, süße Kuscheltiere mit erschreckenden Fratzen zu gestalten und an eine Handtasche zu klemmen. Der Mann sollte recht behalten. Der Labubus liegt im Trend. Süß ist das Ding nun wirklich nicht. Muss es auch nicht sein. Frau trägt es mit ironischem Augenzwinkern an der Handtasche.

Wie ja viele Trends ihren Erfolg aus ironischer Brecherei beziehen. Schnurrbart samt debiler Vornekurzhintenlang-Frisur ist rein objektiv auch eher mäßig attraktiv. Trägt Mann aber, weil halt Trend und irgendwie lustig. Zur 90er-Jahre-Party wird im 80er-Jahre Schulterpolster-Look gewackelt – ironisch gebrochen selbstverständlich. Nun also die Handtaschen-Monster, die wirken, als hätte sich ein Tierkörperpräparator am ersten Ausbildungstag an einer Ratte versucht.

Hat Ozzy Osbourne den Labubus gestaltet?

Mittlerweile werden die Dinger, die aussehen, als hätte der ironisch abgekultete Schockrocker Ozzy Osbourne mit Wetten-Dass-Sichtverhinderungsbrille (Gottschalk ehedem so was wie der Osbourne des ZDF) versucht, ein Tour-Symbol zu designen, auch im Louvre veräußert. Kunst und Krempel, Trend, Mode und Irrsinn liegen eng beieinander. Wie die Ohren dieser genmanipulierten Wohlstandsnager.