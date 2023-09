Nordkorea präsentiert "taktisches Atom-U-Boot"

Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues "taktisches Atom-U-Boot" eingeweiht. Kim Jong-un will noch weitere nuklear angetriebene U-Boote bauen.

Nordkorea, die selbst ernannte Atommacht, hat nach eigenen Angaben ein neuartiges U-Boot für den Angriff mit taktischen Nuklearwaffen vom Stapel gelassen. Es werde seinen "Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unter-Wasser-Trägermittel" erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong-un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.

Nach seiner Teilnahme am feierlichen Stapellauf am Mittwoch habe Kim das U-Boot Nummer 841 "Hero (Held) Kim Kun Ok" einen Tag später vor der ersten Testfahrt inspiziert. Der Bau des Bootes steht im Zusammenhang mit seinem Ziel, die nukleare Schlagkraft seines Landes ausbauen zu wollen. Das Ziel Pjöngjangs ist es, über das ganze Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen. Zuletzt hatte Kim erklärt, die Marine müsse "Teil der staatlichen Nuklearabschreckung" werden.

Mit welchen Raketen sind Atom-U-Boote von Nordkorea ausgestattet?

Bislang ist unklar, mit welchen Raketen das neue Atom-U-Boot ausgestattet ist. Auch die Anzahl der Raketen, die das Boot tragen und abfeuern kann, ist nicht bekannt. Erste Bilder der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA ließen nach Berichten südkoreanischer Medien zehn Abschussrohre erkennen, die für sogenannte U-Boot-gestützte ballistische Raketen gedacht sein könnten.

Nordkorea hatte laut der Tagesschau vor der Vorstellung mehrere von U-Boot-gestützten ballistische Raketen und Marschflugkörper, die von U-Booten aus abgefeuert werden können, getestet. Kim bezeichnete das Boot als wichtigstes Mittel für Unterwasseroffensiven der nordkoreanischen Seestreitkräfte.

Wo setzt Nordkorea Atom-U-Boote ein?

Nordkoreas Atom-U-Boot soll in den Gewässern zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan patrouillieren. KCNA zufolge sagte Kim: "Die rasche Entwicklung unserer Seestreitkräfte ist eine Priorität, die angesichts der jüngsten aggressiven Schritte und militärischen Handlungen der Feinde keinen Aufschub duldet."

Wie viele U-Boote besitzt Nordkorea?

Nordkorea verfügt eine große U-Boot-Flotte. Die in den USA ansässige Denkfabrik Nuclear Threat Initiative glaubt, dass das Land zwischen 64 und 86 U-Boote und damit eine der größten U-Boot-Flotten der Welt besitze. Doch laut Experten könnten einige Boote angesichts ihres Alters nicht mehr einsatzbereit sein. Laut Kim sollen die bestehenden U-Boote in nuklear bewaffnete Angriffs-U-Boote umgewandelt werden. (mit dpa)