83-Jährige stirbt bei Brand im Kreis Kassel

Eine 83 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in einem Wohnhaus in Reinhardshagen (Kreis Kassel) ums Leben gekommen. «Ihr 86 Jahre alter Ehemann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen», teilte die Polizei Nordhessen mit. Und: «Ob sich möglicherweise noch weitere Personen in dem Haus aufgehalten hatten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.» Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Montagabend noch an.

Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst nicht bekannt. Den Angaben zufolge hatte das Haus zwischenzeitlich in Vollbrand gestanden. Der Sachschaden liege voraussichtlich im sechsstelligen Bereich, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.