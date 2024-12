Auto gerät während der Fahrt in Brand

Wegen eines technischen Defekts ist ein Auto am ersten Weihnachtsfeiertag bei Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) in Brand geraten. Der 54-jährige Fahrer bemerkte dies rechtzeitig und stellte seinen Wagen am Fahrbahnrand ab, wo das Auto schließlich in Vollbrand aufging. Der Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug wirdauf rund 10.000 Euro geschätzt.

