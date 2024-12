Mann stürzt mit motorisiertem Skateboard und stirbt

Ein Mann ist in Stuttgart mit einem motorisierten Skateboard gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der 24-Jährige sei nach ersten Informationen ohne Fremdeinwirkung gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Rettungskräfte hatten sich nach dem Unfall am Mittwoch um den Mann gekümmert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Donnerstag seinen Verletzungen. Er habe bei dem Unfall keinen Helm getragen.

