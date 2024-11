In einer Realschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) soll Pfefferspray versprüht worden sein. Ob und wie viele verletzt wurden, sei bislang nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach sei eine Vielzahl an Einsatzkräften - darunter die Polizei und mehrere Rettungswagen - vor Ort. Die Schule sei evakuiert worden. Weitere Details waren bislang nicht bekannt.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Realschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Notfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis