81-Jähriger angefahren und schwer verletzt

Ein 81-jähriger Fußgänger ist in Schenklengsfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 67 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren, teilte die Polizei mit. Beim Einbiegen auf die Straße habe er dann den 81-Jährigen übersehen und es kam am Samstagabend zu dem Zusammenstoß. Der Angefahrene musste in eine Klinik gebracht werden.

