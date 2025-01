Mann stößt Seniorin mit Einkaufswagen um und flüchtet

Mit seinem Einkaufswagen hat ein bislang Unbekannter eine 85-Jährige in einem Supermarkt in Lauchringen (Kreis Waldshut) umgestoßen und dabei schwer verletzt. Die Seniorin habe zuvor an einer Kasse gewartet, teilte die Polizei mit. Als dann eine weitere Kasse öffnete, habe der Mann die Frau mit seinem Einkaufswagen gestreift. Die 85-Jährige fiel dadurch zu Boden. Anstatt zu helfen, ließ der Mann daraufhin seinen Einkauf stehen und flüchtete aus dem Supermarkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

