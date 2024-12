Vermisste Neunjährige wieder aufgetaucht

Ein nach einem Weihnachtsmarkt-Besuch in Frankfurt verschwundenes Mädchen ist wieder aufgetaucht. Das neunjährige Kind sei im Laufe des Samstags wieder gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Wo es sich in der Zwischenzeit aufgehalten hatte, teilte er zunächst nicht mit.

Das Mädchen war laut Polizei am Freitagabend als Teil einer Reisegruppe aus Uganda auf dem Weihnachtsmarkt, wo sie um 18.00 Uhr auf der Bühne vor dem Römer einen Auftritt hatte. Kurze Zeit später habe es keine Hinweise auf ihren Aufenthalt mehr gegeben, so die Polizei.

Wann und wo genau das Kind verschwunden war, war am Samstag noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgefallen sei das Verschwinden gegen 23.15 im Hotel der Reisegruppe in Eschborn, wie ein Sprecher sagte. Die Gruppe habe aus 72 Kindern plus Betreuer bestanden.

Zuvor hatte «Hessenschau» über das Wiederauftauchen des Mädchens berichtet.